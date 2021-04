Una donna ha accusato Reddit: «Non ha fatto nulla per eliminare le foto da minore postate da un mio ex»

Era il 2019 quando una donna – che per ovvie ragioni preferisce rimanere anonima – aveva chiesto a Reddit di fare qualcosa di più per ovviare alla circolazione di materiale visivo sessualmente esplicito che aveva come protagonista la donna stessa quando era ancora minorenne. Le immagini erano state diffuse, attraverso il social network che è salito ultimamente agli onori della cronaca per la gestione di alcuni gruppi di investitori autonomi che hanno messo in difficoltà l’alta finanza mondiale, da un suo ex fidanzato e sarebbero state ottenute senza il consenso della donna.

Reddit e abusi, l’azione legale che si sta sviluppando negli Usa

Il contenuto della denuncia, che ora punta a raccogliere intorno a sé una class-action per avere una forza maggiore dal punto di vista legale, riporta che, quando la donna aveva fatto richiesta della cancellazione del materiale scoperto su Reddit, la piattaforma avrebbe dapprima aspettato diversi giorni prima di procedere alla rimozione delle foto e poi avrebbe permesso all’uomo che le aveva pubblicate di continuare a essere attivo sul social network attraverso un altro profilo (quello precedente, invece, era stato bloccato).

Tra l’altro, le immagini sarebbero state presenti a lungo in ben 36 subreddits (le community specifiche e tematiche che gli utenti di Reddit possono creare all’interno della piattaforma, una sorta di strumento a metà tra una stanza e un micro-blog) che la stessa donna ha monitorato, in assenza di collaborazione da parte degli addetti del social network. Il caso è stato riportato e descritto dal portale specializzato TheVerge.

Si tratta dell’ennesima questione legale che coinvolge una persona (o un gruppo di persone) e che ha come controparte una grande piattaforma social. Negli Stati Uniti sembra che si stia assistendo a una sorta di risveglio delle coscienze collettive, dopo anni di passiva accettazione di tutto quanto accadesse sui social network. Eppure, nonostante la chiarezza del caso – almeno stando a quanto riportato nella denuncia -, la questione di Reddit e abusi presunti nella divulgazione di materiale sessualmente esplicito di minore potrebbe non trovare una facile soluzione legale.

Le controversie

Tutto ruota, ovviamente, intorno alla responsabilità della piattaforma in merito alla distribuzione di un contenuto da parte di terzi. Negli Stati Uniti, nel 2018,a disciplinare questo casi è stato il pacchetto di leggi denominato FOSTA-SESTA. Tuttavia, quest’ultimo insiste soprattutto sul caso del traffico sessuale, soprattutto per bloccare delle piattaforme che lo favorivano. Non è chiaro se questa stessa fattispecie possa essere applicata anche al caso contestato. Tant’è che Reddit ha reagito con fermezza rispetto alle accuse: «Il materiale pedopornografico non ha posto sulla piattaforma Reddit – si legge nella nota che il social network ha inviato al portale TheVerge -. Ci facciamo attivi promotori di politiche e procedure che non si limitano a seguire la legge, ma vanno ben oltre: usiamo sia procedure automatizzate, sia risorse umane per individuare questo tipo di materiale, che poi provvediamo a eliminare. Inoltre, vietiamo agli utenti di accedere a Reddit in maniera permanente».

Un caso che si annuncia abbastanza spinoso per la giustizia americana. E che potrebbe vedere, proprio nelle pieghe delle leggi federali che disciplinano il fenomeno, una sorta di paracadute per Reddit. Mentre chi è diventata vittima di revenge porn rischia, ancora una volta, una clamorosa beffa.