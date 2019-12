Red Ronnie contro le Sardine: «Ridicolo cantare ‘Bella Ciao’. È Salvini che combatte l’invasor»

Sovranista e me ne vanto. Intervistato dal quotidiano La Verità, Red Ronnie è stato chiamato ad esprimere il proprio pensiero (anche se bastava scorrere sulle sue bacheche social per tirare le somme) sulla situazione socio-politica in Italia. Le domande hanno riguardato il movimento delle Sardine che, nella giornata di sabato, ha riempito piazza San Giovanni a Roma. Il critico musicale ha criticato il canto di Bella Ciao perché incoerente. Il motivo? Il ruolo politico che ha avuto e sta avendo Matteo Salvini.

«È ridicolo cantare Bella ciao nell’Italia dei nuovi invasori. Siamo un Paese sottomesso: se essere sovranisti significa rivendicare il diritto di contare nella terra dove sono nato e cresciuto allora per me è un complimento – ha detto Red Ronnie a La Verità -. Non ha senso cantare Bella ciao per contestare Matteo Salvini. Il testo recita: ‘Una mattina mi son svegliato, e ho trovato l’invasor’».

Red Ronnie, le Sardine e Bella Ciao

Il paradosso, secondo Red Ronnie, sta proprio in questo e viene estrinsecato qualche istante dopo: «Anzi, Salvini semmai combatte le nuove invasioni». Insomma, il leader della Lega viene dipinto come il partigiano che libera l’Italia dall’invasore straniero. Quindi, proseguendo in questo sillogismo che ha il sapore del paradosso, dovrebbe essere proprio l’ex ministro, dunque, a cantare continuamente Bella Ciao.

La critica a Patti Smith

Dopo aver sottolineato che l’esser definito ‘sovranista’ sia, per lui, un complimento, Red Ronnie se la prende anche con la rockstar Patti Smith che si è schierata al fianco delle Sardine nei giorni scorsi: «Temo abbia sbagliato – ha detto il critico musicale – .Questi artisti stranieri spesso si lasciano irretire da ciò che leggono sul nostro Paese. Questi ragazzi mi danno l’impressione di essere strumentalizzati, gestiti da altri».

