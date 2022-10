Anche nel primo semestre del 2022 i reati che sono cresciuti sono quelli digitali

Reati digitali ovunque. È questo il quadro che emerge dai dati del Viminale per quanto riguarda il primo semestre del 2022. E se il trend generale della delinquenza scende costantemente dal 2013 (anche nel 2022 si registra un calo generalizzato delle varie tipologie di reato, dai furti agli omicidi), è pur vero che i reati digitali sono tra i pochi a vedere una crescita davvero importante e significativa. Basti considerare, ad esempio, che il crimine online è cresciuto del 100% rispetto ai valori pre-covid del 2019. Truffe informatiche, hackeraggi e altre tipologie di illeciti che si vanno a perpetrare sulla sfera digitale contribuiscono all’aumento di questi dati e devono sicuramente suonare come un campanello d’allarme per le istituzioni.

Reati digitali in crescita anche nel primo semestre del 2022

In effetti, la media di 84 delitti informatici al giorno denunciati è significativamente alta: dal 2020, anno della pandemia, l’aumento dei reati di questo tipo è stato una costante. Mentre scendevano a picco i furti nelle abitazioni e gli altri delitti, questa tipologia di delinquenza continuava a restare un settore all’interno del quale operare per i malintenzionati. La limitata disponibilità allo spostamento e la scarsa igiene digitale hanno sicuramente influito sulla crescita di questa tipologia di reato.

Le truffe sono cresciute del 18% rispetto al 2019, mentre i ransomware sono aumentati del 23% rispetto al primo semestre del 2019. È significativo che i reati che riguardano il digitale siano gli unici a crescere insieme alle denunce di violenza sessuale e alle denunce di incendi. Si tratta di una emergenza che deve essere presa in considerazione esattamente come le altre due: attacchi alle strutture pubbliche, ma anche ad aziende private – oltre che ai singoli cittadini – compromettono di tanto la sicurezza personale dei dati e possono avere ripercussioni significative dal punto di vista economico.

Una curiosità, che emerge dai dati del ministero dell’Interno, riguarda la città con il maggior numero di reati informatici: si tratta di Mantova che, per quanto riguarda il resto della criminalità, si colloca in posizione abbastanza tranquilla. Segno ulteriore che i reati informatici avvengano anche nei luoghi più insospettabili, anche nelle zone di provincia, senza una correlazione forte con il numero di abitanti. Del resto, con un pc a Mantova, si possono raggiungere tutti gli angoli d’Italia.