Qual è il post che ha ottenuto la maggior reach europea?

La nostra analisi delle campagne sponsorizzate su Facebook in vista delle elezioni Europee 2024 entra ancor più nel vivo. Questa volta, andremo a introdurre un concetto fondamentale per comprendere l'efficacia delle scelte strategiche

Meta promette un risultato che non sempre è in grado di garantire. Per questo motivo, al fine di valutare l’effettiva efficacia di una campagna di sponsorizzazione su Facebook, occorre tenere a mente i risultati in termini di reach europea delle inserzioni fatte sulla piattaforma. Soprattutto per quel che riguarda i contenuti politici a scopo elettorale, come quelli che sono oggetto della nostra indagine grazie ai dati raccolti da Elikona Analytics. Perché, soprattutto nelle ultime settimane, i partiti e i loro leader hanno aumentato gli investimenti.

Prima di iniziare questo approfondimento, occorre spiegare il concetto di “reach europea” per quel che riguarda i contenuti sponsorizzati su Facebook. Si tratta di un fattore che si distingue dalle impressions (comprese quelle potenziali “promesse” da Meta quando un inserzionista opta per una sponsorizzazione) e, dunque, fornisce un maggior livello di attendibilità sul potenziale successo (in termini di visibilità) di un contenuto. Nello specifico, la reach europea è la stima quantità di utenti (nello spazio UE) che hanno visualizzato un post sponsorizzato, anche senza interagire (ovvero cliccando per esempio su un video o una card). E, a differenza delle impressions, si tratta di una misura univoca: anche se l’utente vede più volte quel post sponsorizzato, la metrica lo conteggia solamente una volta.

Reach europea inserzioni, il post con la migliore performance

Dopo questa definizione, necessaria per comprendere il fulcro di questo approfondimento, andiamo a scoprire il post sponsorizzato che ha ottenuto la migliore reach europea su Facebook – in base ai dati raccolti da Elikona Analytics – tra tutti quelli pubblicati da leader e partiti (a partire dal 7 maggio a oggi) in vista delle elezioni Europee 2024. In testa troviamo questo contenuto.

Si tratta di un post sponsorizzato dalla Lega – Salvini Premier per un periodo che è andato dal 19 maggio al 2 giugno per “annunciare” l’evento in piazza Duomo – a Milano – dove sul palco sono stati presenti sia il Segretario del Carroccio che Roberto Vannacci, candidato indipendente nelle liste del partito. Questa inserzione ha avuto molto tempo per “decantare”, rimanendo attiva per ben due settimane ed essendo destinato alla Regioni del Nord Italia, dove il partito ha i maggiori consensi elettorali. L’investimento fatto dal partito di via Bellerio è stato tra i 10mila e i 15mila euro e il suo obiettivo – secondo il tabellario di Facebook – era quello di superare il milione di impressions. Vedendo la reach europea ottenuta da questa inserzione, possiamo dire che l’obiettivo è stato raggiunto e superato: 4.827.218.

Gli altri e il caso “Alternativa Popolare”

Nella graduatoria della reach europea inserzioni su Facebook (a carattere politico-elettorale), questo post è seguito da altri due sponsorizzati sempre dalla Lega: dall’invito al comizio di Bari del 3 giugno (reach di 4.552.376 per un investimento tra i 9mila e i 10mila euro, con una targettizzazione al Sud Italia) e quello al comizio di Roma – in programma oggi, 6 giugno, in piazza del Popolo – che risulta essere attualmente attivo (con una reach di 4.055.274 per un investimento tra i 9mila e i 10mila euro e una targettizzazione verso gli utenti del Centro Italia).

Il caso più particolare emerso nella nostra analisi della reach europea inserzioni su Facebook arriva da Alternativa Popolare di Stefano Banchetti. Il partito non ha investito moltissimo nei post sponsorizzati sulla piattaforma di Meta (tra gli 11.100 e i 15.373 euro per 27 inserzioni, a oggi), ma la reach europea totale (9.759.575) è stata di gran lunga superiore alle impressions “promesse” da Facebook (5.464.000). In particolare, c’è un post che ha ottenuto un incredibile successo, secondo questo parametro.

L’inserzione (che ha tre versioni) è stata attivata il 20 maggio e si è conclusa martedì 4 giugno. Sono stati spesi tra i 3.500 e i 4mila euro, raggiungendo una reach europea pari a 4.003.938. Di fatto, dunque, parliamo di un dato molto simile a quello del post della Lega – Salvini Premier, ma con un investimento economico di gran lunga inferiore. Eppure il tempo di attività di questa sponsorizzazione è pressoché uguale. Cosa cambia? La targettizzazione. Il carroccio aveva optato per un target “regionale”, mentre Alternativa Popolare ha scelto di puntare sui comuni.