Il biografo di Ratzinger: il Papa emerito è gravemente malato

Non sono buone le condizioni di salute di Joseph Ratzinger. A rivelarlo non sono voci di corridoio provenienti dal Vaticano, ma il suo biografo ufficiale. In un’intervista rilasciata a Passauer Neue Presse, Peter Seewald ha rivelato gli ultimi aggiornamenti sulla malattia che avrebbe colpito il Papa emerito dopo la morte del fratello Georg. Secondo le sue parole, a livello mentale non ci sarebbero problemi, ma gli effetti della malattia si evidenziano con una forte debolezza e una voce flebile.

Come spiegato dal biografo Peter Seewald, il suo ultimo incontro con il Papa emerito è avvenuto qualche giorno fa, quando gli ha presentato la versione finale della biografia scritta su di lui. E i due hanno un ottimo rapporto di amicizia e collaborazione: già in passato, infatti, hanno scritto e pubblicato quattro testi che hanno venduto oltre tre milioni di copie in tutto il mondo. Per questo motivo la fonte della notizia sembra essere la più accurata possibile.

Ratzinger è gravemente malato, dice il suo biografo

Secondo quanto dichiarato da Seewald a Passauer Neue Presse, il Papa emerito sarebbe stato colpito da herpes oftalmico dopo il suo ritorno a Roma. Ratzinger, che già non godeva in precedenza di un eccellente stato di salute, infatti si era recato in Germania al capezzale del fratello Georg, prima del decesso sopraggiunto il 1° luglio scorso. La malattia avrebbe colpito il fisico già debole e debilitato di Benedetto XVI che, però, non ha perso l’ottimismo e ha detto al suo biografo di avere una speranza: tornare a scrivere libri.

L’herpes oftalmico

Le condizioni del Papa emerito sono sotto continua osservazione da parte dei medici e dei suoi collaboratori che lo affiancano quotidianamente. Lo stato di salute di Ratzinger è dovuto, soprattutto, al grande dolore che gli provoca l’herpes oftalmico che, sommato ai sui 93 anni, può rappresentare un grave campanello d’allarme.

(foto di copertina: da Tg2000)