Il disappunto dei telecronisti Rai per lo stacco immediato dopo l’oro di Pilato

Grandi successi in vasca mondiale per l’Italia, grandi proteste su Twitter per la gestione di Raidue del palinsesto. La finale dei 100 rana che ha visto protagonista Benedetta Pilato – le 17enne che ha riscritto la storia di questa disciplina, vincendo la medaglia d’oro per l’Italia – ha avuto una coincidenza oraria pericolosa con l’Almanacco di Drusilla, la trasmissione di Raidue – preserale – su cui viale Mazzini ha molto investito. Drusilla Foer, infatti, rappresenta indiscutibilmente una star della programmazione della Rai. Tuttavia, il firmamento italiano – ieri – era pieno di stelle. Benedetta Pilato ha toccato il bordovasca prima di tutte le avversarie, ma qualche minuto dopo il tocco – senza nemmeno attendere l’ufficializzazione dei risultati (le gare a rana sono sempre insidiose da questo punto di vista) – il telecronista Tommaso Mecarozzi è stato costretto a dare la linea alla rete. Per questo c’è stato disappunto sul comportamento di Raidue su Benedetta Pilato.

LEGGI ANCHE > L’Italia scrive la storia della ginnastica artistica, ma la Rai fa vedere in diretta solo l’ultimo esercizio

Raidue su Benedetta Pilato, lo stacco immediato per dare la linea a Drusilla Foer

Un disappunto che non è stato nascosto da Tommaso Mecarozzi che ha voluto chiarire, viste le tante proteste su Twitter, che la decisione di ridare la linea alla rete non è stata una scelta di Raisport, ma della rete ospitante. Su Raiplay, invece, la trasmissione è andata avanti, ma senza il commento tecnico, anche dopo che la linea era passata alla trasmissione di Drusilla Foer.

Il tweet di disappunto di Tommaso Mecarozzi è stato cancellato, ma si trovano ancora delle tracce sparse in rete. Ad esempio: un utente aveva chiesto al telecronista della Rai «vorrei sapere allora contro chi dovrebbero rivolgere il disappunto i miei, che hanno esultato, e poi si sono visti Drusilla». Su Twitter è ancora pubblicata la risposta, chiara, del telecronista di Raisport: «Alla rete che ci ospita!».

Insomma, i minuti successivi all’oro di Benedetta Pilato non devono essere stati facili in Rai. E in effetti, il pubblico di Raidue si è perso l’intervista post-gara con lo speaker dell’Aquatic Center di Budapest, durante la quale Benedetta Pilato è scoppiata in lacrime, dando sfogo a tutta la forza dei suoi 17 anni e a quella della meravigliosa impresa che aveva appena firmato.

LA FOTTUTISSIMA BENEDETTA PILATO A 17 ANNI È UFFICIALMENTE CAMPIONESSA MONDIALE DEI 100 RANA E A CHI CI VUOLE MALE UNA MAKUMBA#Budapest2022 pic.twitter.com/7Hz4RkTEY5 — alba⚙️ (@floregig_) June 20, 2022

Allo stesso modo, il pubblico di Raidue (non quello di Raiplay) non ha avuto modo di assistere alla premiazione dell’oro dei 100 metri dorso di Thomas Ceccon (con record del mondo), né ovviamente a quella di Benedetta Pilato. Due inni nazionali che avremmo ascoltato volentieri. E che, dalle parti di Raisport, hanno davvero preso male.