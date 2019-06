La Rai sempre più sovranista: dopo Poletti arrivano anche Cuccarini e Setta

Durante l’estate e l’autunno televisivo si respirerà un’aria sempre più sovranista tra i canali del servizio pubblico. Dopo le polemiche per il nome di Roberto Poletti – che non ha mai nascosto le sue idee filo-leghiste e ha scritto anche la prima biografia di Matteo Salvini – nel consiglio di amministrazione della Rai sono stati fatti altri due nomi che riportano allo stesso clima filo-governativo. Si tratta della conduttrice e showgirl Lorella Cuccarini e della giornalista Monica Setta. Entrambe hanno evidenziato, da un anno a questa parte, le loro simpatie politiche e ora sono pronte per il grande ritorno. La Rai sovranista lo è sempre di più.

I loro nomi sono stati presentati da diversi direttore di rete e questa scelta è destinata a far discutere. La direttrice di Rai1, Teresa De Santis, vuole far condurre a Roberto Poletti non solo l’edizione estiva di Unomattina, ma si sta lavorando per confermarlo anche per quella del prossimo autunno. Un tour de force e una conferma per il biografo di Salvini. Il suo nome, per le sue posizioni non sicuramente pacate e difficilmente aperte al dialogo, aveva già scatenato polemiche nel corso delle scorse settimane. Ma la Rai sovranista ha deciso di tirare dritto, raddoppiando anche la posta in palio.

La Cuccarini simbolo della Rai sovranista

A Lorella Cuccarini, dopo un anno in cui ha decantato ovunque le sue simpatie per il governo sovranista – in particolare per quel che riguarda le politiche portate avanti da Matteo Salvini sul «prima gli italiani» e sui porti chiusi – dovrebbe essere garantito un programma tra la stagione autunnale e quella invernale tornando in Rai dopo diverso tempo. Probabilmente, secondo le indiscrezioni, sarà lei al fianco di Milo Infante alla conduzione de La Vita in Diretta.

Poletti in coppia con Monica Setta a Unomattina?

L’ultimo nome è quello di Monica Setta. La giornalista sui social non ha mai negato il suo interesse nei confronti delle scelte politiche di Matteo Salvini. Like, post e condivisioni che mostrano il suo debole per il sovranismo spinto della Lega. Anche per lei, dopo la breve parentesi con Telenorba, è pronto un ritorno nella Rai sovranista: per lei si parla di Unomattina (in autunno) o Storie Italiane.