Virginia Raggi negativa al test sul Coronavirus

Sospiro di sollievo per la sindaca di Roma. Il Campidoglio ha reso noto l’esito del tampone effettuato sulla prima cittadina nel pomeriggio di ieri, quando si è avuta l’ufficialità della positività ai test di Stefano Castiglione, suo braccio destro e capo di Gabinetto del Comune di Roma. Virginia Raggi negativa, dunque. Dopo le frenetiche ore di attesa – e gli interventi di sanificazione all’interno degli uffici che ospitano l’amministrazione capitolina – dovrebbe terminare a breve l’auto-isolamento fiduciario a cui si era sottoposta la sindaca.

«La sindaca di Roma Virginia Raggi è risultata negativa a tutti i test cui si è sottoposta dopo un caso accertato di Covid-19 all’interno dell’ufficio di Gabinetto», si legge in una nota stampa diramata dal Campidoglio. Nella giornata di martedì, infatti, la prima cittadina si era sottoposta al test in un ospedale pubblico. Il suo braccio destro, e suo capo di Gabinetto, Stefano Castiglione, era risultato positivo al tampone dopo aver accusato qualche sintomo, seppur lieve: un leggero rialzo febbrile ha fatto subito scattare i canonici controlli che hanno confermato il suo contagio.

Come prevede la procedura e il protocollo, la sindaca aveva contattato il proprio medico di fiducia prima di recarsi in ospedale per sottoporsi a tutti gli esami di rito. Ora, a 24 ore dal test, Virginia Raggi negativa può tirare un sospiro di sollievo e interrompere l’auto-isolamento volontario a cui si era sottoposta in attesa dell’esito. L’ultimo incontro con Stefano Castiglione è avvenuto la scorsa settimane, come dichiarato a Il Foglio dallo stesso capo di Gabinetto del Campidoglio. Per questo motivo, viste le tempistiche, sono scattate le misure automatiche previste dai protocolli e dalle linee guida. Ora, però, l’esito del tampone fa tirare un sospiro di sollievo alla sindaca.

