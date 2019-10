La studentessa arrestata perché voleva che il nuovo fidanzato uccidesse l’ex

L’episodio risale al mese di settembre. Una studentessa di 19 anni si trovava in un parco pubblico in compagnia del suo fidanzato e del suo ex. Quest’ultimo riceve una serie di coltellate dall’altro ragazzo, viene portato in ospedale e si salva grazie al tempestivo intervento dei medici del Niguarda. In un primo momento, il responsabile dell’aggressione era stato individuato soltanto nel ragazzo, con la diciannovenne che, davanti agli inquirenti, aveva detto: «Ero pietrificata, è stato il mio fidanzato, ossessionato dalla gelosia».

Ragazza vuole uccidere ex e manda il suo attuale fidanzato

In realtà, come hanno accertato le indagini successive, la ragazza sarebbe stata la mandante del tentato omicidio. Lo si evince dai messaggi che sono stati ritrovati all’interno delle chat sul telefonino dei ragazzi. Sarebbe stata lei a spingere l’attuale fidanzato ad agire contro l’ex e anche contro un suo cugino (che, però, è scampato all’agguato): «Pagheranno per quello che ti hanno fatto» – scriveva l’autore materiale dell’accoltellamento.

Ragazza vuole uccidere ex: i messaggi

E poi anche altri messaggi carichi d’odio: «Deve morire a calci in bocca mentre tu lo tieni fermo, deve finire nel sangue». Tutto pianificato, insomma. Anche l’agguato, avvenuto nel parco pubblico di san Rocco a Monza, sarebbe dovuto avvenire con modalità diverse. Il piano era quello di attirare l’ex ragazzo – un giovane di 27 anni con precedenti per droga – con la scusa di ottenere da lui una modica quantità di cannabis e di far avvenire lo scambio dietro ad alcuni cespugli. Al rifiuto del ragazzo, è entrato in scena il fidanzato della 19enne che lo ha colpito davanti a famiglie con bambini.

Resta ancora da accertare la causa che ha spinto la 19enne a pianificare la morte del suo ex ragazzo, con il quale aveva avuto una relazione di pochi mesi.