Le Iene svelano il ‘giochetto’ dell’Ama: i romani fanno la differenziata, l’azienda mischia tutti i rifiuti | VIDEO

I rifiuti a Roma, e la loro gestione, sono diventati un vero e proprio problema. Si pensava di ridurre il problema con la raccolta differenziata per fare del bene all’ambiente e anche per aiutare una migliore redistribuzione della spazzatura suddivisa per materiali. Il servizio de Le Iene, in onda martedì sera, svela però un retroscena inquietante che svilisce l’operosità dei cittadini romani che si premurano – anche per non incorrere in salate sanzioni pecuniarie – di suddividere la propria spazzatura.

Ma non è tutto oro quello che luccica. Anzi, è decisamente spazzatura. Nel servizio realizzato dalla trasmissione di Italia 1, si mostra il comportamento di molti operatori Ama che – forse per indicazioni aziendali o per mera pigrizia (questo sarà da valutare) ritengono opportuno fare di tutta l’immondizia un sacco.

STASERA A LE IENE

I rifiuti che i romani hanno differenziato? Finiscono tutti in un unico cassone. Non perdetevi il servizio di Filippo Roma e @marcoocchipinti stasera a Le Iene, dalle 21.15 su Italia1https://t.co/KYHPN86cCE pic.twitter.com/1A5ffNt0x3 — Le Iene (@redazioneiene) November 5, 2019

La beffa della raccolta differenziata a Roma

Il video pubblicato su Twitter da Le Iene è solo un’anticipazione che viene approfondita ancor di più sul sito ufficiale della trasmissione con un racconto più dettagliato e corredato da altre immagini. Nel filmato pubblicato in anteprima, si vedono le immagini catturate nel centro Ama di Campo Boario, nel centralissimo quartiere Testaccio della capitale. Non si tratta di un episodio sporadico, ma della raccolta di comportamenti identici spalmati su sei giorni. Insomma, una volta può essere un caso, due una coincidenza. Ma sei rappresentano un’abitudine.

Il vetro insieme a carta e plastica

Nelle immagini si mostrano diversi furgoncini della raccolta differenziata entrare nel centro Ama di Campo Boario e poi scaricare rifiuti di ogni genere all’interno di un grande compattatore che non è destinato ai materiali riciclabili. E nelle immagini in onda a Le Iene, si mostra il contenuto di quei furgoni: carta, vetro, plastica, organici e altri materiali non riciclabili. Tutti insieme, alla faccia dei cittadini romani che hanno l’onere di dividere tutti i loro rifiuti.

(foto di copertina: da frame video Le Iene)