Previsioni sul vincitore di Sanremo 2020: ora la preferita è Elodie

La seconda serata scombina la classifica iniziale. I super favoriti per il podio di Sanremo 2020 ora sono Elodie (4,50) e Francesco Gabbani (5,00) seguiti da Diodato a 7,50. Vicinissimi al podio anche i Pinguini Tattici Nucleari a 8,50, che dopo l’esibizione nella seconda serata della kermesse hanno superato le Vibrazioni ora quotate a 9,00.

Secondo i bookmaker Anastasio non è più quindi in lizza per la vittoria e la sua quota si alza vertiginosamente da 5,00 a 11,00. Anche Irene Grandi paga lo scotto della seconda serata e ora è proposta 12,00. A 13,00 Achille Lauro e Piero Pelù. Perde posizioni anche Alberto Urso che passa da 8,00 a 15.00. Il decimo posto in classifica di Levante si traduce nell’offerta a 18 volte la posta insieme a Tosca.Rancore è a 20,00 mentre Giordana Angi e Marco Masini si fermano a 25,00. Altissimi a 35,00 Enrico Nigiotti, Raphael Gualazzi, Michele Zarrillo, Elettra Lamborghini e Paolo Jannacci. A chiudere la lavagna a 75 volte la posta Riki, Rita Pavone, Junior Cally, Morgan e Bugo.