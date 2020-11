Québec City, attacco di un giovane vestito in abiti medievali: due morti

Un assalto all’arma bianca nelle strade del centro di Quebec City, in Canada. Nella zona di Parliament Hill, infatti, un giovane di 20 anni – vestito in abiti medievali – ha attaccato le persone presenti in strada: il bilancio è di due morti e di cinque feriti. La polizia dello stato del Québec ha isolato l’area ed è riuscita a catturare il responsabile dell’assalto, identificandolo.

Quebec City, assalto all’arma bianca

Secondo alcune ricostruzioni di reporter sul posto, l’uccisione e il ferimento delle persone potrebbe essere avvenuto con una spada. Ricordiamo che, nella giornata di ieri, i festeggiamenti di Halloween hanno potuto consentire alle persone mascherate di circolare liberamente per le città, soprattutto nel continente americano. Il 20enne potrebbe aver approfittato della circostanza per mettere in piedi il suo piano criminale.

#BREAKING: Two people confirmed dead in a stabbing attack at Quebec City near the provincial parliament. Attack carried out by man dressed in medieval clothing as Samurai, who has now been arrested. Quebec is a predominantly French speaking city of Canada. pic.twitter.com/KtweYhX4Bb — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) November 1, 2020

La polizia ha arrestato l’attentatore di Quebec City

La polizia del Québec, in ogni caso, ha chiesto alle persone di restare all’interno delle proprie abitazioni, in modo tale da scongiurare eventuali nuovi rischi. L’arresto – come documentato dagli account social del servizio di polizia di Québec City – è avvenuto intorno all’una del mattino, ora locale.