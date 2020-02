L’assessore lombardo Gallera: «Nella notte quarta vittima del coronavirus, la terza in Lombardia»

Nel corso della trasmissione Agorà, andata in onda su Raitre questa mattina 24 febbraio, l’assessore al Welfare della regione Lombardia ha parlato della quarta vittima italiana del coronavirus. Ancora una volta, il decesso è avvenuto in Lombardia. In collegamento con il programma, l’assessore della giunta di Attilio Fontana ha dato l’annuncio: «Purtroppo c’è stata una terza vittima in Lombardia questa notte. È deceduto un uomo di 84 anni che era stato ricoverato nelle scorse ore».

Quarta vittima coronavirus in Lombardia

#coronavirus Quarta vittima nella notte “è la terza in Lombardia, una persona che era ricoverata all’ospedale di Bergamo” @GiulioGallera Assessore welfare regione Lombardia #agorarai pic.twitter.com/1iwWTpezKs — Agorà (@agorarai) February 24, 2020

Quarta vittima coronavirus, le parole dell’assessore lombardo

Salgono a 4, dunque, le vittime del coronavirus in Italia: tre sono state in Lombardia e una, la prima in assoluto sul suolo del nostro Paese, in Veneto. Resta altissima, dunque, l’attenzione per far fronte a questo focolaio del virus che si è sviluppato in maniera particolarmente violenta nelle regioni dell’Italia settentrionale.

L’uomo morto questa notte in Lombardia era ricoverato presso l’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo. «Si tratta di vittime e quindi va attribuito loro rispetto – ha detto l’assessore -. Si tratta comunque di persone che avevano un quadro clinico già piuttosto compromesso e la polmonite Covid-19 si è andata ad aggiungere a questo quadro complesso».