Quanto spendiamo noi italiani per ristrutturare casa?

La casa è il bene necessario ed indispensabile per programmare tutta la propria vita, sia essa vissuta con una famiglia, sia essa impostata come single. Di certo stare in una casa, affittata o meglio ancora di proprietà, è anche una tranquillità acquisita, sapere di avere un punto fisso e stabile. Una forma di sicurezza oltre al valore dell’immobile in sé indispensabile: il lavoro ovviamente porta guadagno, stabilità, ma insieme ad esso la consapevolezza di poter avere o stare senza troppi problemi dentro una casa è un aspetto fondamentale da non mettere mai in secondo piano.

Quanto spendiamo per ristrutturare casa noi italiani

Fatta questa doverosa premessa dovremo prendere però anche in considerazione che, per ristrutturare la nostra abitazione, si dovrà mettere in preventivo una certa somma che ci permetterà di mantenerla sempre sicura, affidabile e con un tocco nuovo.

Prezzi per la ristrutturazione; occhio alle variabili come l’area di intervento e la zona della casa

Al netto di tutti i bonus e benefici che possono essere messi a disposizione dagli Enti preposti per venire incontro alla ristrutturazione (vedi lo sconto in fattura o l’ormai famigerato 110%), a patto che tutto ciò che venga richiesto sia in regola, ci sono delle spese che bisogna considerare qualora si decidesse di improntare di propria sponte la spesa per la suddetta ristrutturazione. Secondo gli ultimi studi, infatti, il costo per unaristrutturazione di casa si aggirerebbe, prezzo medio, dai 500€ai 1000€ al metro quadro e con una finitura di un certo livello si può arrivare anche a 1300 o 1400€ al metro quadro. Un’altra componente molto importante che potrebbe far variare ancora il prezzo è senza dubbio l’area totale che andrà a coprire la ristrutturazione e la zona in cui si intende acquistare o ristrutturare.

Soluzioni facili e veloci con il fai da te

Facile immaginare che quando si parla di soldi, anche se per una causa giusta come l’ammodernamento della nostra casa, bisogna fare sempre i conti con tanti fattori: la disponibilità economica, le spese improntate in altre questioni, la possibilità di poter fare un passo che non si riveli quello sbagliato. Come fare allora? Si ha la necessità ed il bisogno di rinnovare gli ambienti interni ma le spese previste sono alte. Il benessere di una famiglia può passare anche da un restyling della casa, una voglia di vedere un ambiente nuovo, magari sempre sognato e fatto su misura per voi. Ebbene i miglioramenti possono essere anche semplici, giusti, oculati e soprattutto convenienti basta informarsi su alcune realtà offerte, come ad esempio sulle riforme facili e veloci con Quickfix, una possibilità interessante e conveniente che propone programmi che sviluppano il fai da te per il bagno e la cucina o anche per gli accessori bagno.

Vivete la vostra casa e la vostra famiglia

Le famiglie devono far fronte a diverse spese ed è giusto che per ogni intervento economico studiano la soluzione più adatta e che possa permettere una certa tranquillità verso il futuro. Studiate allora cosa conviene davvero e pianificate il vostro intervento con queste modalità fai da te che daranno soddisfazione personale e risparmio economico: basterà il primo passo, la voglia di fare e il risultato sarà sensazionale. Vivete a pieno la vostra casa, vivete a pieno la vostra famiglia.