Quanto guadagna, in media, un content creator italiano?

I numeri sono in continua crescita, così come quello del volume d'affari nel nostro Paese

Il volume d’affari della creator economy in Italia è in continua crescita. Così come il numero di persone che hanno iniziato a utilizzare le diverse piattaforme social (da Instagram a TikTok, passando per YouTube) in modo “professionale”. Perché se è vero che nel nostro Paese ci sono 82 “influencer” ogni 100mila abitanti (secondi nell’UE dietro la Spagna e terzi nel Vecchio Continente dietro agli spagnoli e al Regno Unito), è altrettanto vero che all’interno di questo comparto (ormai produttivo) ci sia un’enorme crescita degli investimenti e dei ricavi. Ma quanto guadagna un influencer in Italia?

Prima di arrivare a rispondere a questa domanda, occorre scoprire le dinamiche di questo mercato in continua evoluzione. Per farlo, prendiamo spunto dai dati raccolti nel “Rapporto I-COM 2024” per AICDC (Associazione Italiana Content & Digital Creators) e presentati nella giornata di mercoledì nel corso dell’evento – in collaborazione con Assoinfluencer e INPS – “C come Economy. Risposte concrete a un mondo virtuale”.

Volume d’affari creator economy in Italia, i numeri

Partiamo proprio dal volume d’affari della creator economy nel nostro Paese. E lo facciamo citando un numero molto importante e che conferma la crescita di questo settore/comparto produttivo: i ricavi generati dai creator possono essere stimati attorno ai 4,06 miliardi di euro. Una cifra impressionante che tiene conto del peso delle singole piattaforme. Infatti, quella dove i content creators italiani hanno ottenuto i maggiori ricavi è Instagram, con oltre 3,3 miliardi di euro. Molto distante la seconda, TikTok, che si “ferma” a poco meno di 447 milione di euro. Chiude il podio YouTube (molto utilizzato e con numeri, in termini di ricavi, di gran lunga superiori negli Stati Uniti) con circa 280 milioni di euro.

Quanto guadagna un influencer in Italia?

Ed eccoci al punto focale della questione: quanto guadagna un influencer in Italia? Secondo i dati raccolti nel Rapporto I-COM 2024, la cifra media dei ricavi è pari a 84mila euro l’anno. Questa cifra è pari a 2,5 volte il reddito medio lordo italiano registrato nel 2022, pari a circa 34mila euro l’anno. Ma come si arriva a questa cifra?

La media, ovviamente, deve tener necessariamente conto del numero di content creator inserito all’interno di un istogramma suddiviso tra ricavi e numero di followers. Infatti, chi ha tra i 10mila e i 49.999 followers guadagna, in media, circa 40mila euro l’anno, mentre chi ha oltre 1 milione di followers va a toccare cifre superiori agli 1,6 milioni di euro. E, infatti, un grafico a torta elaborato da I-COM nel suo rapporto ci mostra questa suddivisione.

La maggior parte dei ricavi (1.38 miliardi di euro) è generata dal settore (fino a 49.999 followers) entro cui rientra il maggio numero di content creator italiani. Ben 931 milioni di euro sono attribuibili al settore “meno popolato” (quelli con più di un milione di followers). Per arrivare ai 4,06 miliardi di euro (stimati) di ricavi totali, basta sommare tutte le altre fasce.