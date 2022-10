Gli italiani che usano internet sono molti meno rispetto al resto dei cittadini europei

Meglio del 2020, ma ancora molto distante dalla media europea. Il quadro offerto dall’ultimo rapporto sui Sustainable Development Goals (SDGs) pubblicato dall’Istat mostra come nel nostro Paese l’utilizzo del web – in tutte le sue forme e connessioni – sia ancora distante rispetto al resto del Vecchio Continente. E così si scopre che, con i dati raccolti nel 2021, la risposta alla domanda “quanti italiani usano internet” sia in miglioramento (statistico) rispetto alla rilevazione precedente, ma ancora lontana dagli standard.

I numeri parlano chiaro e sono contenuti all’interno del “goal 17“, quello che si occupa del rafforzamento dei mezzi di attuazione e rinnovamento del partnerariato mondiale per lo sviluppo sostenibile: «Nel 2021 l’80,2% degli italiani nella fascia di età compresa tra i 16 e i 74 anni utilizza regolarmente Internet (Cfr. Goal 5). Nei Paesi Ue27 la quota è dell’87% . I valori mostrano un significativo aumento anche negli ultimi anni: +3,8 punti percentuali rispetto al 2020; nel 2020 la crescita era stata di 2,5 punti percentuali rispetto al 2019. Gli uomini fruiscono di Internet in misura maggiore delle donne (81,7% contro 78,7%) ma nell’ultimo decennio le distanze si sono ridotte. L’utilizzo di Internet diminuisce al crescere dell’età. Nel 2021, la quasi totalità dei ragazzi di età compresa tra i 16 e i 19 anni ricorrono abitualmente a Internet (96,8%; +5 p.p. rispetto al 2020 e +13,6 p.p. rispetto al 2011), mentre gli utenti di età compresa tra i 65 e 74 anni, nonostante l’espansione dell’ultimo decennio, sono poco meno del 50% (49,7%; + 7 punti rispetto al 2020 e + 38 p.p. rispetto al 2011)».

Quanti italiani usano Internet? Meno della media dei Paesi europei

Quindi, tra il 2020 e il 2021 si registra un un aumento nell’utilizzo di Internet da parte degli italiani del 3,8%. Al netto delle lievi differenze tra “uomini e donne”, il dato più significato è l’uso che se ne fa delle connessioni al web: «Il 39,8% utilizza Internet per acquistare merci o servizi online (+8,4 punti rispetto al 2020), il 45,3% per effettuare operazioni di Internet banking e il 34,1% per interagire on line con la Pubblica Amministrazione o con i gestori dei servizi pubblici». La situazione è, dunque, molto variopinta.