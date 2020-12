De Luca e l’attacco alle pubblicità dell’istituto Tumori di Milano dietro agli autobus di Napoli

Il format della diretta Facebook di Vincenzo De Luca si arricchisce ancora di altri elementi incredibili. Il presidente della Regione Campania, dopo aver mostrato – qualche settimana fa – la tac di un paziente Covid, oggi ha illustrato ai suoi follower anche le immagini di una pubblicità che si trovava dietro a un autobus di linea a Napoli. Il cartellone in questione sponsorizzava l’Istituto Tumori di Milano.

Pubblicità Istituto Tumori Milano sui bus di Napoli, De Luca attacca

«Non abbiamo bisogno di andare a Milano per curarci, è speculazione» – ha detto il governatore campano che ha vissuto questa pubblicità – anche abbastanza ingenua – come una sorta di affronto alla resilienza sanitaria della regione. Proprio l’aspetto della sanità – su cui De Luca ha puntato gran parte della sua campagna elettorale – è stato uno dei temi su cui il presidente della Campania si è trovato recentemente in difficoltà, visti i dati epidemiologici della regione in piena emergenza coronavirus.

«Non abbiamo bisogno di andare al nord per curarci – ha ribadito nel passaggio immediatamente successivo lo stesso De Luca – abbiamo delle eccellenze come il Pascale e i nostri numeri di ricoveri per il Covid dimostra che si è più sicuri qui: abbiamo 140 casi di ricoveri nelle terapie intensive in confronto a quelle di Milano e del nord. Ci sono pazienti che vengono a Napoli a curarsi dal nord».

Una sorta di grande derby tra i centro partenopeo e quello lombardo. Che, tuttavia, viene portato all’esasperazione quando – in diretta Facebook – il presidente della Regione mostra le immagini delle pubblicità sui mezzi pubblici campani. È ancora una volta il potere dei social e la comunicazione che qui su viene fatta a rendere più esacerbati i toni di discussioni che partono da una base molto seria e ci mettono poco a diventare delle macchiette.