De Luca dice che le regioni falsano i dati sulle terapie intensive «per far abbassare la percentuale dei ricoverati»

«In Italia i dati sono clamorosamente falsati, ci soni regioni che tramettono un dato inverosimile di posti di terapia intensiva per far abbassare la percentuale dei ricoverati in intensiva. Abbiamo chiesto al ministero della Salute quale sia il dato reale delle terapie intensive disponibili e quale la differenza tra tamponi veri e falsi. Noi facciamo 25mila-35mila tamponi molecolari, veri, non test truffa». È quanto ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, durante la consueta diretta settimanale su Facebook per dare aggiornamenti sulla situazione legata all’epidemia da Covid-19 in Campania. «Vedrete, nelle prossime settimane sarà chiaro che la Campania è una delle pochissime regioni che ha trasmesso dati veri», ha aggiunto.

LEGGI ANCHE –> Covid, il governatore della regione Campania: «Bonafede? Ministro improbabile conosciuto come Bonanotte»

De Luca ha anche chiesto ai propri concittadini di avere «un po’ di pazienza. Sulla base dei dati viene fuori che stiamo facendo in Campania un vero e proprio miracolo, più che nella prima fase dell’epidemia, salvaguardando la nostra comunità fino in fondo».

Il governatore, che si è detto d’accordo con le misure adottate dal governo nel nuovo Dpcm «a cominciare dalla limitazione degli spostamenti tra regioni e comuni», ha poi parlato anche dei vaccini anti-Covid: «Ci stiamo attrezzando per le vaccinazioni anti Covid, per la prima decade di gennaio faremo una sorta di esercitazione generale, per verificare il piano organizzativo che abbiamo messo in piedi. Seguiremo in maniera puntuale, nei prossimi giorni, l’attuazione di questo piano. Stiamo rifornendo tutte le strutture territoriali dei congelatori a meno 80 gradi per essere pronti già a metà gennaio a mettere in piedi un piano di vaccinazione straordinario. Anche in questo saremo all’avanguardia». In merito ai vaccini anti influenzali, De Luca ha sottolineato che «ad oggi abbiamo avuto in Campania l’arrivo di 1 milione e 450mila vaccini anti influenzali».