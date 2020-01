Modena, Lega organizza aperitivo con Salvini all’insaputa del pub, il gestore: «Chiudiamo per ferie»

Eventi organizzati senza il consenso del locale che avrebbe dovuto ospitarli. Succede anche questo nel corso della campagna elettorale della Lega in Emilia-Romagna. In un pub Modena, infatti, era stato pianificato un appuntamento con Matteo Salvini per un aperitivo, ma il gestore del locale si è lamentato perché nessuno gli aveva comunicato l’evento. Succede al Mr Brown, un pub in centro a Modena. Per questo pomeriggio, alle ore 18, era stato organizzato un aperitivo che avrebbe avuto tra i suoi ospiti anche il leader della Lega.

Pub Modena, il giallo dell’appuntamento con Salvini

Subito dopo la comunicazione del partito sui social network, il gestore aveva ricevuto delle lamentele da parte dei suoi clienti e da parte di diverse persone che seguono la sua pagina Facebook. Per questo motivo si è accorto del qui pro quo e ha rilasciato un comunicato anche piuttosto piccato rispetto a quanto accaduto.

«Semmai ce ne fosse bisogno a beneficio dei malmostosi paranoici della rete/social: 1 Il titolare del MR. BROWN non ha mai ricevuto prenotazioni/avvisi di frequentazione da parte della segreteria della Lega. 2 Men che meno ha mai invitato per il giorno 07/01 il signor Salvini ed il suo seguito. Questo paradossale equivoco nasce da un macroscopico errore di comunicazione tra organi di informazione e la direzione della Lega. Sarebbe bastato dire che “il Sig. Salvini va in via Galluci” e basta…!».

Pub Modena, la comunicazione della Lega

A quanto pare, l’errore di comunicazione è stato ammesso anche dai vertici locali della Lega. Il segretario del Carroccio modenese Luca Bagnoli, infatti, ha specificato di aver mandato un referente del partito a prendere accordi con il locale, ma che evidentemente c’è stata una incomprensione, che è subito stata compresa. «Non vogliamo creare problemi al gestore del locale» – ha aggiunto, spiegando che l’evento si terrà comunque in prossimità del Mr Brown.