Aosta, Monza e Brianza, Milano, Genova, Varese, Cuneo, Torino, Prato, Viterbo e Firenze. Sono le dieci province italiane più colpite dal coronavirus in questo momento. È quanto emerge dall’analisi dei nuovi casi positivi registrati in Italia nelle ultime due settimane. In questo triste elenco, è possibile notare facilmente come le province siano tutte collocate nel centro-Nord dell’Italia.

Per quanto riguarda invece il report settimanale del ministero della Salute-Iss sull’andamento dell’epidemia da Covid in Italia, notiamo come siano 8 le regioni più 2 province

autonome quelle classificate a rischio moderato. Nel gruppo compaiono: la Campania, l’Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, il Lazio, le Marche, il Molise, la provincia automa di Bolzano, quella di Trento, la Sardegna e l’Umbria.

Supera la soglia dell’1.5 l’Rt di 10 Regioni italiane, mentre Piemonte e Lombardia oltrepassano la soglia dell’Rt 2, sono rispettivamente a 2.16 e 2.09. La Provincia autonoma di Bolzano vicino alla soglia dell’Rt 2 (1.96), in Campania l’Rt poco al di sotto dell’1.5 (1.49). Altre 5 Regioni vicine all’Rt 1.5 (Abruzzo, Marche, Sicilia, Toscana, Veneto). Basilicata e Sardegna con l’Rt più basso d’Italia (1.04 e 1.12). Sono i dati contenuti nel monitoraggio settimanale del Ministero della Salute-Iss su Regioni e PA, relativo alla settimana 19-25 ottobre 2020. Hanno superato la soglia dell’Rt 1.5 la Calabria (1.66) l’Emilia Romagna (1.63), il Friuli (1.5), il Lazio (1.51), la Liguria (1.54), il Molise (1.86), la Provincia Autonoma di Trento (1.5), la Puglia (1.65), l’Umbria (1.67) e la Valle d’Aosta (1.89).

Nella giornata di ieri, venerdì 30 ottobre 2020, è stato toccato il nuovo picco di contagi da Covid-19 in Italia: ben 31094 casi positivi in 24 ore. Un numero che per la prima volta ha superato le 30mila unità.