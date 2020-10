La protesta degli studenti del liceo Volta di Milano che studiano sotto la sede della Regione Lombardia

Un sit-in silenzioso, mentre si continua a fare quel che dovrebbe esser fatto: studiare, a distanza. È la manifestazione silenziosa dei giovani studenti del Liceo Volta di Milano che, questa mattina, si sono riuniti sotto la sede della Regione Lombardia per seguire le lezioni dal loro pc. Seduti in terra, sull’asfalto, a distanza di sicurezza e indossando la mascherina. Insomma, seguendo tutte le rigide e rigorose indicazioni sanitarie. La protesta Liceo Volta a Milano contro la decisione di Attilio Fontana sulla DAD (didattica a distanza) quasi totale per le scuole superiori della Regione.

Una netta differenza rispetto alle immagini che sono arrivate da molte città italiane nell’ultima settimana, dove alcune manifestazioni sono degenerate in atti di pura violenza a causa delle infiltrazioni e del coinvolgimento di alcuni gruppetti di facinorosi che hanno sfruttato il malcontento della popolazione per rendersi protagonisti del caos generale. I giovani, con i loro libri, pc, plaid e cuffiette alle orecchie per ascoltare la lezione del docente di turno, hanno lanciato un segnale chiaro. Con un silenzio assordante.

Gli studenti del Liceo Volta di Milano protestano sotto la regione, studiando. Un’azione dimostrativa per far vedere a #Fontana quanto sia difficile seguire tutto il giorno,tutti i giorni, in #Dad

È uno splendido silenzio assordante.#lockdown #COVID19 #scuola #didatticaadistanza pic.twitter.com/gizlF4KMs0 — carolina perazzi (@caroperazzi) October 28, 2020

Protesta Liceo Volta a Milano, gli studenti a lezione sotto la Regione Lombardia

Insomma, i giovani studenti del Liceo Volta non studiano solamente, ma insegnano le norme per le manifestazioni civili contro provvedimenti che li colpiscono in prima persona. Qui non si tratta di un’analisi di legittimità di una protesta – perché, in un Paese democratico, si può contestare tutto se si fa con metodi civili -, ma di modalità. E la protesta Liceo Volta di Milano dà una lezione a distanza a tutti quanti.

