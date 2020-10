Lo stato di emergenza Covid in Italia fino al 31 gennaio 2021

Dopo le indiscrezioni arrivate nei giorni scorsi da ambienti vicini a Palazzo Chigi, arriva anche la dichiarazione del presidente della Camera Roberto Fico che ha affermato che l’intenzione è quella della proroga stato d’emergenza che, al momento, è previsto fino al 15 ottobre. Una decisione che, in virtù dell’aumento dei contagi e della particolare situazione che si è venuta a verificare in queste ultime ore in Italia (contestuale, tra le altre cose, alla ripresa a pieno regime dell’anno scolastico) sembrava già inevitabile.

Proroga stato d’emergenza, la possibile decisione del governo

L’idea sarebbe quella di prorogare lo stato d’emergenza fino al 31 gennaio 2021. In questo modo, il periodo in cui il nostro Paese si è trovato in questa particolare condizione giuridica sarebbe esteso a un anno preciso. La prima proclamazione da parte del governo e del parlamento dello stato d’emergenza, infatti, risale al 31 gennaio 2020, pochi giorni dopo la certificazione dei primi casi di importazione in Italia di coronavirus. In quella circostanza, si trattò della coppia di turisti cinesi in albergo a Roma. Il governo italiano e il parlamento decisero di proclamare lo stato d’emergenza per aumentare i poteri della protezione civile e per permettere anche alcuni interventi legislativi d’urgenza, come i dpcm.

Alla fine del mese di luglio (dopo 6 mesi dalla prima dichiarazione), lo stato d’emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre, pur in presenza di un quadro epidemiologico migliore rispetto all’attuale. Il tutto era stato fatto per impedire che alcuni provvedimenti e alcuni elementi di gestione della pandemia da parte delle task force dirigenziali potessero decadere all’improvviso. Visto l’attuale quadro dei contagi, tuttavia, la proroga sembra davvero inevitabile. Piovono conferme anche dall’alto che vanno proprio in questa direzione.