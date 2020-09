Proiezioni Toscana, i primi risultati: Giani al 47,2%, Ceccardi al 40,8%

Dopo la pubblicazione dei primi Instant Poll, ecco arrivare le proiezioni per quel che riguarda la Regione Toscana. Il duello, come era evidente fin dalla vigilia, è tra il candidato del Centrosinistra Eugenio Giani e quella del Centrodestra Susanna Ceccardi. Le prime proiezioni toscana indicano questi dati: Giani al 47,2%, Ceccardi 40,8%, Galletti 6,1%. I primi dati reali, confermano quanto indicato dagli istant poll. Il Pd primo partito intorno al 35%, con la Lega al 20%.

Matteo Salvini aveva puntato molto sulla Regione storicamente rossa. I primi delle proiezioni Toscana indicano come la situazione sia comunque in bilico, ma con un leggero vantaggio in favore del candidato del Centrosinistra (sostenuto da Pd, Italia Viva, Europa Verde e altre liste civiche) nei confronti di Susanna Ceccardi (leghista, ex sindaca di Cascina, e sostenuta anche da Fratelli d’Italia e Forza Italia). Ora si andrà avanti, per tutto il pomeriggio, con lo scrutinio dei voti reali che indicheranno il successore di Enrico Rossi e il prossimo Presidente della Regione Toscana. Questi i dati dopo una copertura del 4% dei voti totali.

Proiezioni Toscana, i primi risultati: in vantaggio Giani

In attesa dello scrutinio finale, la contesa sulla Toscana resta comunque aperta. Gli instant poll, pubblicati immediatamente dopo la chiusura delle urne, avevano indicato Eugenio Giani al 44-48% dei consensi, con Susanna Ceccardi leggermente più indietro, con una forbice che va dal 41 al 45%. Più staccata la pentastellata Irene Galletti accreditata del 4,5-6,5%. Tommaso Fattori, il candidato della sinistra, in Toscana raggiunge un risultato tra il 2 e il 4%