Quando i sedicenni si iscrivono su Instagram avranno il profilo privato di default

Questa la novità annunciata da Instagram oggi. Il copione è sempre lo stesso, tra post sul blog e thread sui profili Twitter ufficiali, e nemmeno la direzione cambia. Sono diversi mesi, infatti, che il social delle foto continua a parlare di una maggiore sicurezza per i minori che navigano sulla piattaforma. Sicurezza che parte – come annunciato nel mese di marzo – dall’impossibilità per le persone adulte di inviare messaggi agli adolescenti che non li seguono.

Al netto del fatto che esistono anche le false identità sui social – che è ciò sul quale maggiormente si dovrebbe lavorare per essere incisivi -, questo ultimo provvedimento non è poi così di impatto. Ogni adolescente, infatti, sarà a conoscenza dell’informazione e potrà switchare il profilo da privato a pubblico senza nessun tipo di difficoltà.

La novità del profilo privato Instagram di default per i sedicenni

We’re defaulting people under 16 (18 in some countries) to private when they sign up, and encouraging people already on Instagram to switch to private. People can still change to public – but we think private is the best choice for most young people. — Instagram Comms (@InstagramComms) July 27, 2021

La regola varrà per i nuovi iscritti che hanno generalmente sedici anni ma in alcuni paesi diciotto. Si parla anche di incoraggiare le persone che già sono su Instagram a switchare alla versione profilo privato. Oltre a questa novità, comunque, Instagram fa sapere che sta cercando di creare una tecnologia in grado di trovare gli account di persone adulte che sono già state segnalate in precedenza da persone giovani rintracciare gli account degli adolescenti.

A questi adulti non verranno mostrati contenuti relativi ai giovani nelle sezioni Esplora, Reels e Suggeriti per te di Instagram. Oltre a questo, non verrà loro permesso di trovare gli account dei ragazzi utilizzando i loro usernames e sarà impossibile per loro seguirli. I cambiamenti sono stati annunciati, almeno inizialmente, per Stati Uniti, Australia, Francia, Regno Unito e Giappone.

Limitati gli sdv che possono raggiungere gli under 18

Il cambiamento avverrà tra qualche settimana – scrive Instagram sul blog – e riguarderà la tipologia di pubblicità che arriverà ai minorenni. Da quel momento in poi la pubblicità verrà mostrata agli under 18 solo basandosi su età, genere e paese. Chi fa adv non potrà più basarsi su criteri come interessi o attività su altre app e altri siti – come invece è successo finora -. Questo cambiamento riguarderà non solo Instagram ma anche Facebook e Messenger e varrà per tutto il globo.