Gli episodi di bullismo nei confronti della professoressa del Regina Margherita di Salerno sarebbero iniziati molto tempo fa. Dieci anni almeno. Lo dimostra un video datato 17 maggio 2009 ritrovato da Open e girato in un altro istituto. Nella clip la professoressa protagonista involontaria del tormentone «Bassano, sei tu?» viene presa di mira dagli studenti che le tirano addosso dei fogli accartocciati: la donna è immobile, sembra terrorizzata.

L’incubo per la docente è iniziato tanti anni fa. A testimoniarlo un nuovo videohttps://t.co/0MHtkPWDtb — Open (@Open_gol) September 21, 2019

L’incubo della docente: la testimonianza di altri episodi di bullismo

Per la docente di diritto, insomma, l’incubo sarebbe iniziato molti anni fa. Open racconta inoltre che secondo una fonte sarebbero stati registrati altri gravi episodi di bullismo contro l’insegnante: gessetti sbriciolati sulla testa e un pesce di stoffa intriso di polvere di gesso posizionato sulla sedia della donna in modo da sporcarla. In molti, dunque, sembravano sapere della situazione che doveva affrontare la donna, ma nessuno ha mai fatto nulla.

La vicenda dell’insegnante di salerno bullizzata dagli studenti

Il caso della professoressa dell’Istituto Regina Margherita di Salerno era balzato agli onori della cronaca qualche giorno fa con la diffusione di un video (risalente allo scorso anno) in cui gli studenti deridevano in aula l’insegnante impedendole di completare l’appello. In pochi giorni sui social erano stati individuati altri filmati che testimoniavano altri episodi di bullismo nei confronti della donna. La vicenda è arrivata fino agli uffici scolastici regionali della Campania che hanno avviato un’inchiesta, mentre all’interno dell’Istituto si sono susseguiti incontri e riunioni tra docenti, personale, genitori e studenti. Il tutto sotto la supervisione della dirigente scolastica che ha assicurato di lavorare per accertare le responsabilità.