Ad essere dalla parte delle Sardine, o perlomeno dei loro toni pacati, c’è anche Romano Prodi. L’ex presidente del Consiglio a margine di un convegno a Firenze su Carlo Azeglio Ciampi ha speso parole positive nei confronti del neo nato movimento pacifico, elogiando la loro richiesta di toni civili nella politica.

Anche Prodi dalla parte delle Sardine: «Basta toni duri, la gente vuole il confronto civile»

«La gente è perplessa sulle tensioni che si hanno – ha dichiarato Romano Prodi da Firenze – d’altra parte non avevo mai visto in vita mia una grande manifestazione che inneggia alla civiltà dei toni». Si tratta di una dimostrazione del fatto che «la durezza del dibattito, indipendentemente dal contenuto del dibattito, comincia a stancare» ha spiegato Prodi. Ed è proprio questa una delle carte vincenti del movimento delle sardine secondo il leader de L’Ulivo, che negli ultimi giorni era stato individuato, secondo una notizia falsa che circolava soprattutto sui social network, proprio come uno dei principali finanziatori del movimento, che aveva immediatamente smentito la notizia bollandola come «falsa».

