Ancora problemi informatici a Trenitalia: sospesa la vendita dei biglietti e treni in ritardo

Ancora problemi informatici a Trenitalia che, però, questa volta hanno avuto una ripercussione anche sulla linea nazionale. Biglietterie online e l’app di Trenitalia non sono accessibili e non è possibile acquistare i tagliandi via internet. Questo perché, a causa di un problema informatico, l’azienda è stata costretta a mettere in atto una strategia che aveva già adottato nel periodo dell’attacco hacker subito qualche mese fa: isolare l’accesso dei pc e, di conseguenza, limitare qualsiasi operazione digitale. Il comunicato diffuso da Trenitalia parla di problemi che si sono verificati sin dalle 9.30 di questa mattina, 15 giugno.

Problemi informatici a Trenitalia, il comunicato

L’azienda ha specificato direttamente quali sono i problemi che stanno riscontrando i viaggiatori in queste ore. In un comunicato stampa, infatti, Trenitalia ha spiegato: «Un problema tecnico alla rete di comunicazione impedisce il funzionamento dei sistemi di vendita e informativi al pubblico e ai treni e sta obbligando dalle 9.30 a una gestione non automatizzata dei vari processi. Questo comporta tempi di elaborazione e consegna delle prescrizioni ai treni non in linea con quelli standard provocando ritardi in partenza, sia ai convogli a percorrenza nazionale sia regionale. Anche la vendita dei biglietti in stazione è sospesa mentre le biglietterie online di Trenitalia, sul sito e sull’App sono funzionanti. L’Informazione automatica al pubblico in alcune stazioni non è al momento attiva e gli aggiornamenti vengono gestiti con annunci audio».

In molte stazioni questo problema è risolto in questo modo, come mostrano alcune immagini pubblicate su Twitter e che arrivano direttamente dalla stazione di Milano Centrale:

Attacco hacker a #Trenitalia: monitor, app e biglietterie fuori uso. A Milano Centrale, ci si arma di megafono ⬇️ pic.twitter.com/YFZLRn6Vsv — giorgio (@indie_lectual) June 15, 2022

Stando a quanto riferito da Trenitalia, al momento i tecnici informatici stanno lavorando per risolvere il problema, così come le aziende che forniscono i sistemi di informazione. A differenza di quanto accaduto nelle scorse settimane, quando Trenitalia è stata vittima di un attacco hacker, questa volta i problemi di comunicazione e di automazione dei biglietti si stanno riverberando anche sulla linea ferroviaria nazionale: diversi treni, sia dell’alta velocità, sia del trasporto regionale e interregionale stanno viaggiando con diversi minuti di ritardo.