Alcuni utenti stanno riscontrando problemi nel caricamento del feed di Instagram

I problemi di Instagram di questa mattina, 6 dicembre, sembrano relativi ad alcuni bug sull’applicazione del social network che gli utenti hanno iniziato a riscontrare intorno alle 11.30 di questa mattina. Il problema sarebbe esteso a livello globale, con iscritti al social network di tutto il mondo che stanno segnalando – in particolare – difficoltà nel caricamento del feed, sia personale sia di altri utenti.

Anche a voi dice così? #instagramdown pic.twitter.com/XWX0PtUXGo — Actually It’s Miss Chanandler Bong (@mrbll25) December 6, 2022

Problemi di Instagram: difficoltà nel caricamento del feed

Ad alcuni utenti è anche comparso un banner: «Limitiamo la frequenza con cui puoi eseguire determinate azioni su Instagram per proteggere la nostra community. Comunicaci se ritieni di aver commesso un errore». In realtà, anche in diverse altre parti del mondo – non solo in Italia – Instagram sembra avere problemi con il caricamento del feed, non mostrando le minute dei singoli post, facendo apparire bianco il feed stesso, impedendo agli utenti di espandere un post a partire dalla sua anteprima.

Su Downdetector, dove vengono raccolte le segnalazioni dei problemi dei principali siti internet e servizi web, il 66% degli utenti hanno dichiarato di aver avuto problemi di caricamento dell’applicazione, il 23% ha evidenziato down dell’applicazione, il 10% del profilo. In ogni caso, dopo circa un’ora dall’inizio delle segnalazioni, il servizio sembra aver ripreso il regolare funzionamento.