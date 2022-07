Problemi ai portali di Agenzie delle Entrate, Sogei: «Risolti nel pomeriggio di oggi»

Problemi ai servizi web di Agenzie delle Entrate, gestiti da Sogei. L’azienda italiana che opera al massimo livello nel settore ICT in Italia, ha registrato dei malfunzionamenti ai portali dell’Agenzia delle Entrate, sin dalla giornata di mercoledì 6 luglio. A quest’altezza cronologica, gli utenti che hanno avuto modo di servirsi dei portali di Agenzia delle Entrate hanno riscontrato dei problemi di accesso non sistematici. Tuttavia, il problema si è allargato nella nottata tra ieri e oggi.

Problemi Agenzie delle Entrate, la risposta di Sogei

Dalla notte dell’8 luglio, infatti, vi sono state difficoltà di utilizzo anche delle funzionalità relative al Portale Fatture e Corrispettivi. L’intervento del team di Sogei ha però portato a una risoluzione delle problematiche riscontrate: il Portale Fatture e Corrispettivi è tornato disponibile dalle ore 14.45 circa. Sempre in base a quanto riportato da Sogei, al momento, risulterebbero risolti anche gli altri problemi riscontrati negli ultimi giorni.

«Ci scusiamo per i disagi arrecati – scrive Sogei in una nota -: sono in corso le ulteriori attività di monitoraggio e presidio dei servizi e sistemi interessati dai problemi, per garantire la continuità di funzionamento».

Nel corso delle ultime ore, soprattutto su alcuni social network, sono state diverse le segnalazioni degli abituali fruitori dei servizi delle Agenzie delle Entrate. Commercialisti e responsabili finanziari di aziende e privati hanno riscontrato problemi di accesso proprio dalla data del 6 luglio, indicata nelle comunicazioni recentemente fornite da Sogei. Il malfunzionamento, di natura tecnica, ha coinciso con alcune scadenze. Dal pomeriggio di oggi, tuttavia, i servizi sono tornati operativi.