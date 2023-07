Come Pornhub dice di trattare i dati utenti e i cookie

Le questioni sollevate dal collettivo “Stop Data Porn” hanno portato il Garante per la protezione dei dati personali italiano ad accendere un faro sulla gestione della Privacy degli utenti da parte di Pornhub. Dalla gestione al trattamento, passando per la profilazione attraverso i cookie di tracciamento e l’age verification. Tutti aspetti che, secondo la piattaforma, rispettano i paletti del GDPR europeo. In attesa, però, della risposta ufficiale della Mindgeek (la holding canadese che si occupa della diffusione di contenuti per un pubblico adulto) all’Autorità, proviamo a capire cosa viene dichiarato all’interno dell’informativa presente sul portale online.

La nostra analisi della privacy policy di Pornhub parte da una delle questioni centrali, quella relativa al tracciamento attraverso i cookie. Perché scorrendo lungo la pagina relativa all’informativa, emergono dei dettagli molto interessanti. Innanzitutto, non si parla mai di “consenso esplicito” per il tracciamento, ma questo avviene in forma completamente automatica collegandosi alle pagine del sito. E vengono gestiti cinque cookie:

Cookie strettamente necessari : sono i cookie necessari per il funzionamento dei nostri siti web. Questi includono, ad esempio, i cookie che consentono a un utente di accedere ai nostri siti Web e di verificare se a un utente è consentito l’accesso a un particolare servizio o contenuto.

sono i cookie necessari per il funzionamento dei nostri siti web. Questi includono, ad esempio, i cookie che consentono a un utente di accedere ai nostri siti Web e di verificare se a un utente è consentito l’accesso a un particolare servizio o contenuto. Cookie di funzionalità : questi cookie ci aiutano a personalizzare e migliorare la tua esperienza online sui nostri siti web. Questo tipo di cookie ci consente di riconoscerti quando ritorni sui nostri siti Web e di ricordare, ad esempio, la tua scelta della lingua.

questi cookie ci aiutano a personalizzare e migliorare la tua esperienza online sui nostri siti web. Questo tipo di cookie ci consente di riconoscerti quando ritorni sui nostri siti Web e di ricordare, ad esempio, la tua scelta della lingua. Cookie analitici : questi cookie ci consentono di riconoscere e contare il numero di utenti e di vedere come gli utenti utilizzano ed esplorano i nostri siti web. Questi cookie ci aiutano a migliorare i nostri siti Web, ad esempio garantendo che tutti gli utenti possano trovare facilmente ciò che stanno cercando.

questi cookie ci consentono di riconoscere e contare il numero di utenti e di vedere come gli utenti utilizzano ed esplorano i nostri siti web. Questi cookie ci aiutano a migliorare i nostri siti Web, ad esempio garantendo che tutti gli utenti possano trovare facilmente ciò che stanno cercando. Cookie di targeting e pubblicità : questi cookie registrano le visite di un utente sui nostri siti Web, le pagine visitate da un utente e i collegamenti seguiti da un utente per consentirci di rendere i nostri siti Web più pertinenti agli interessi dell’utente e per aiutarci a pubblicare annunci che potrebbero essere di interesse per l’utente. I cookie di targeting e pubblicità vengono utilizzati solo per utenti non registrati e utenti registrati.

questi cookie registrano le visite di un utente sui nostri siti Web, le pagine visitate da un utente e i collegamenti seguiti da un utente per consentirci di rendere i nostri siti Web più pertinenti agli interessi dell’utente e per aiutarci a pubblicare annunci che potrebbero essere di interesse per l’utente. I cookie di targeting e pubblicità vengono utilizzati solo per utenti non registrati e utenti registrati. I cookie possono essere cookie di sessione o cookie persistenti. Un cookie di sessione scade automaticamente alla chiusura del browser. Un cookie persistente rimarrà fino alla sua scadenza o fino a quando non cancellerai i tuoi cookie.

Legittimo, ma secondo il Regolamento Europeo tutto ciò può avvenire esclusivamente su autorizzazione da parte dell’utente. Dunque, quando ci si collega alla homepage di Pornhub (o a una delle pagine del sito) dovrebbe comparire un pop-up in cui si chiede di accettare o meno il tracciamento attraverso i cookie. Questo, però, non avviene. In basso compare un minuscolo pop-up (che non impedisce la navigazione) in cui si informa l’utente che sul portale sono presenti cookie, con un rimando all’informativa.

Privacy Pornhub, cosa dice il sito su gestione dati e cookie

Dunque, il tracciamento può essere evitato solo in un modo: non navigando all’interno del portale. Ma quali sono i dati che “interessano” a Pornhub? Sempre all’interno della privacy policy, l’azienda lo spiega suddividendo la gestione e il trattamento tra gli utenti che navigano senza aver effettuato l’accesso (quindi i non registrati) e coloro i quali hanno creato un account o aver aderito al programma – a pagamento – premium. Partiamo dal flusso più elevato di visitatori, quelli non registrati:

Informazioni di contatto : raccogliamo l’indirizzo e-mail o qualsiasi altra informazione che ci fornisci volontariamente su tua indicazione per una funzione specifica, ad esempio un concorso o un sondaggio.

raccogliamo l’indirizzo e-mail o qualsiasi altra informazione che ci fornisci volontariamente su tua indicazione per una funzione specifica, ad esempio un concorso o un sondaggio. Dati sull’attività del sito Web: raccogliamo informazioni su come utilizzi i nostri siti Web, prodotti e servizi e interagisci con i nostri contenuti e annunci pubblicitari, comprese le pagine che visiti nei nostri siti Web, la cronologia delle ricerche e la pagina Web di riferimento da cui sei arrivato ai nostri siti Web. Raccogliamo informazioni sul browser e sul sistema operativo, sui dispositivi utilizzati per accedere ai siti Web e sulle impostazioni del fuso orario. Raccogliamo anche identificatori online. Nello specifico, raccogliamo informazioni sull’indirizzo IP (Internet Protocol) e impostiamo i cookie come spiegato di seguito nella sezione sui cookie e le tecnologie di raccolta automatica dei dati.

Per chi ha un account o ha scelto di abbonarsi, a tutto ciò si aggiungono altre tipologie di dati per il tracciamento (e la profilazione):

Pagamento e informazioni commerciali : se effettui un acquisto o ricevi pagamenti da noi (ad esempio tramite il nostro programma Model Partner), raccogliamo i dettagli della carta di pagamento o del conto e le relative informazioni necessarie per elaborare i pagamenti. Raccogliamo anche dettagli sui pagamenti da e per te e dettagli su prodotti e servizi che hai acquistato o ricevuto da noi.

se effettui un acquisto o ricevi pagamenti da noi (ad esempio tramite il nostro programma Model Partner), raccogliamo i dettagli della carta di pagamento o del conto e le relative informazioni necessarie per elaborare i pagamenti. Raccogliamo anche dettagli sui pagamenti da e per te e dettagli su prodotti e servizi che hai acquistato o ricevuto da noi. Informazioni personali inviate dall’utente : raccogliamo le informazioni che invii per personalizzare il tuo account o per una funzione specifica, ad esempio data di nascita, età, sesso, i tuoi interessi, preferenze, feedback, risposte ai sondaggi, le tue preferenze nel ricevere marketing da noi e le nostre terze parti e le tue preferenze di comunicazione, nonché qualsiasi altra informazione che ci fornisci volontariamente su tua indicazione per una funzione specifica.

raccogliamo le informazioni che invii per personalizzare il tuo account o per una funzione specifica, ad esempio data di nascita, età, sesso, i tuoi interessi, preferenze, feedback, risposte ai sondaggi, le tue preferenze nel ricevere marketing da noi e le nostre terze parti e le tue preferenze di comunicazione, nonché qualsiasi altra informazione che ci fornisci volontariamente su tua indicazione per una funzione specifica. Identificatori e informazioni biometriche : se scegli di registrarti a determinati servizi sui siti Web (come il nostro Programma partner modello), raccogliamo gli identificatori che ci invii (inclusi documenti di identità con foto rilasciati dal governo e altra documentazione) per consentirci di verifica la tua identità. Raccogliamo anche informazioni biometriche al fine di verificare l’autenticità degli identificatori che ci fornisci durante la registrazione per tali servizi, come ulteriormente spiegato nella sezione “Informazioni biometriche” di seguito.

se scegli di registrarti a determinati servizi sui siti Web (come il nostro Programma partner modello), raccogliamo gli identificatori che ci invii (inclusi documenti di identità con foto rilasciati dal governo e altra documentazione) per consentirci di verifica la tua identità. Raccogliamo anche informazioni biometriche al fine di verificare l’autenticità degli identificatori che ci fornisci durante la registrazione per tali servizi, come ulteriormente spiegato nella sezione “Informazioni biometriche” di seguito. Contributi dell’utente, comprese informazioni audio/video: forniamo aree sui nostri siti Web in cui è possibile pubblicare informazioni su se stessi e altri, comunicare con altri, caricare contenuti (ad es. immagini, file video, ecc.) e pubblicare commenti o recensioni di contenuti trovati sui Siti web.

Dunque, parte dei dati Privacy Pornhub vengono – di fatto – consegnati dall’utente (iscritto) alla piattaforma (che poi li utilizza anche per altri portali che fanno capo alla MG Freesites, che fa parte della holding MindGeek), altri vengono ottenuti utilizzando i sistemi di tracciamento automatizzati. Dunque, attraverso quei cookie che non si possono rifiutare.

Perché gestiscono questi dati?

Dunque, ci sono molti dati di tracciamento in base ai cookie che gli utenti non possono decidere di non consegnare (a meno che non si decida di non usufruire dei servizi offerti dalla piattaforma) all’azienda stessa. Ma per quali fini avviene questo tracking? Pornhub sostiene che le informazioni personali raccolte occorrano alla “fornitura di servizi” e la gestione del cliente (per gli utenti iscritti alla piattaforma), per le attività di marketing e per la personalizzazione del contenuto in base all’esperienza di navigazione (per i non registrati o non loggati). Dunque, la l’informativa privacy Pornhub conferma quanto denunciato da “Stop Data Porn”: attraverso quei cookie non rifiutabili, viene profilato l’utente anche in base alle proprie preferenze.