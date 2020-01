Il principe Harry domenica 19 gennaio durante una raccolta fondi per l’associazione di beneficenza Sentebale ha parlato per la prima volta pubblicamente della decisione presa con la moglie Meghan Markle di diventare indipendente dalla Royal Family, ad un giorno di distanza dal comunicato ufficiale rilasciato dalla Regina Elisabetta II.

Il primo discorso del principe Harry sullo strappo con la Royal Family: «Non è stata una decisione presa alla leggera»

Prima di parlare delle vicende legate all’organizzazione Sentebale che opera con i bambini del sud dell’Africa malati di HIV, il principe Harry ha deciso di raccontare la sua versione sullo strappo con la Royal Family. «La decisione di fare un passo indietro che ho preso per me e mia moglie non l’ho presa alla leggera» ha dichiarato, aggiungendo che tale decisione «è stata preceduta da mesi di confronto e da anni di sfide». Durante il suo discorso, pubblicato anche sul canale Instagram ufficiale dei duchi del Sussex, Harry ha detto di essere consapevole «di non essermi sempre comportato nel modo giusto» ma ha evidenziato che allo stato attuale «non c’era proprio nessun’altra possibilità».

Harry ha continuato spiegando di aver accettato le condizioni imposte dalla sua famiglia anche se la sua speranza e della moglie era «di continuare a servire la regina e il Commonwealth, e di continuare ad avere un ruolo nell’esercito, solo senza finanziamenti pubblici. Sfortunatamente, non è stato possibile». I duchi infatti rinunceranno all’utilizzo dei titoli reali smettendo di essere, come riportato nel comunicato diffuso dalla Regina, «membri attivi della famiglia reale». Non solo, restituiranno anche i 2,4 milioni di sterline che erano stati usati per i lavori di rinnovo della loro residenza. «Quello che voglio chiarire è che non ce ne stiamo andando del tutto, di certo non stiamo lasciando voi» ha aggiunto Harry rivolgendosi al pubblico presente all’evento di beneficenza.

(Credits immagine di copertina: Instagram sussexroyal)