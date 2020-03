Il principe Carlo ha già concluso il suo periodo di auto-isolamento

Sette giorni. Tanto è durato il periodo di auto-isolamento a cui si è sottoposto il Principe Carlo dopo esser risultato positivo al Coronavirus. La notizia del tampone effettuato sull’erede al trono del Regno Unito era stata diffusa mercoledì 25 marzo, ma è evidente – secondo quanto fatto trapelare da Clarence House – che l’esito del test fosse noto almeno nei due giorni precedenti. Sta di fatto che, dopo soli sette giorni, il principe del Galles abbia ottenuto il via libero dei medici per porre fine alla sua quarantena fiduciaria.

LEGGI ANCHE > Il principe Carlo positivo al Coronavirus

A riportare la notizia, come fu per il risultato del tampone, è stato il Telegraph. Nel racconto dei giornalisti britannici si fa riferimento alle parole del portavoce di Clarence House che ha confermato la fine dell’isolamento volontario del Principe Carlo dopo sette giorni. Il via libera è arrivato dopo un consulto con i medici e in relazione alle linee governative britanniche che indicano in una sola settimana – in Italia sono almeno 14 giorni – il tempo necessario per l’auto-quarantena.

Il Principe Carlo ha già concluso il suo auto-isolamento

Le sue condizioni di salute, dunque, sarebbero nettamente migliorate. Occorre sottolineare come Clarence House, fin dall’inizio, avesse parlato di lieve sintomatologia accusata dal Principe Carlo mentre si trovava alla Highgrove House a Gloucester. Il tampone è stato effettuato al suo ritorno in Scozia, datato lunedì 23 marzo.

Camilla, invece, è ancora in isolamento

Nel Regno Unito, infatti, chi risulta essere positivo al tampone ha un obbligo di rimanere isolato dagli altri per sette giorni. Previa una verifica da parte del personale medico, dunque, dopo una settimana si può tornare alla normalità dunque. Ma questo discorso non vale per tutti. Sua moglie Camilla, duchessa di Cornovaglia, essendo risultata negativa al tampone dovrà proseguire la sua quarantena per un totale di 14 giorni. Questo è quel che prevedono i protocolli sanitari nel Regno Unito.