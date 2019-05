A seguito della sconfitta elettorale subita dal Movimento 5 Stelle e «dalle cose che ci siamo detti in tanti incontri e assemblee», Primo Di Nicola si è dimesso dal suo incarico di vicepresidente del gruppo parlamentare del M5S al Senato.

Primo Di Nicola si è dimesso da vicepresidente del capogruppo: «È l’unica strada»

La rinuncia di Primo Di Nicola arriva dopo la sconfitta del Movimento 5 stelle registrata alle urne sia per quanto riguarda le elezioni europee che quelle amministrative. Il motivo della rinuncia, Primo Di Nicola lo spiega con un post su Facebook. Si è trattato di «una decisione che ritengo necessaria non solo alla luce del risultato elettorale ma anche e soprattutto delle cose che ci siamo detti in tanti incontri e assemblee». In vista dell’assemblea congiunta dei parlamentari prevista per il 29 maggio, Di Nicola ha ritenuto che «mettere a disposizione del Movimento gli incarichi», compreso il suo, sia «l’unico modo che conosco per favorire una discussione autenticamente democratica su quello che siamo e dove vogliamo andare».

Mi sono dimesso da vice presidente del gruppo parlamentare del Movimento 5 stelle al senato. Una decisione che ritengo… Gepostet von Primo Di Nicola am Montag, 27. Mai 2019

