Perché parlare di ‘prete con la mascherina che muore durante la messa’ se non si conoscono le cause del decesso?

I titoli giornalistici, per loro natura, devono essere sintetici e riassuntivi. A volte anche ammiccanti, ma devono contenere informazioni reali su notizie certe. Eppure da qualche ora anche i quotidiani italiani – facendo sponda su notizie riprese dall’estero – hanno raccontato la storia del Reverendo Jude, deceduto durante un’omelia. Ma nei titoli compare un’informazione che ammicca a facili pruriti per una discreta porzione dei social: si parla di prete con mascherina morto durante una messa. Ma nessuno ha mai ufficializzato che il dispositivo di protezione abbia contribuito al decesso.

Le immagini arrivano dal Camerun e mostrano una vera e propria tragedia avvenuta durante l’omelia di Padre Jude. Il reverendo si trova sul pulpito per la sua omelia, quando ha un malore che lo porta a perdere i sensi e a svenire in terra sotto lo sguardo terrorizzato delle altre persone presenti nella chiesa.

#LifeIsShort Rev. Fr Jude., CMA, Spiritual Director of CMA Diedo, in Cameroon’s commercial capital, Douala, was preaching the Homily at Mass earlier today when this happened. #RIP pic.twitter.com/dDGlA5mC98 — Chidi Odinkalu (@ChidiOdinkalu) August 30, 2020

Prete con mascherina, la verità nei titoli (senza sapere la verità)

Purtroppo Padre Jude non ce l’ha fatta. E queste immagini, comparse sui social lo scorso 30 agosto, hanno fatto il giro del mondo. La notizia del suo decesso, dunque, è tragicamente reale. Quel che poco torna è quel concetto di «prete con mascherina» comparso dapprima su alcune testate britanniche, come il Daily Mail, e riportato anche da alcuni siti di informazione in Italia.

Acchiappaclick

Leggendo gli articoli, senza fermarsi alla ‘sintesi’ dei titoli, infatti non vi è alcuna certezza sulle cause che hanno portato al malore di Padre Jude e non è ancora chiaro se il reverendo soffrisse di alcune patologie. Insomma, quel riferimento alla mascherina indossata sembra essere più un facile acchiappa-click, senza alcuna evidenza.