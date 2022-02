L’Antitrust multa per 900mila euro i portali di Prenotazioni24

Prenotazioni24 è un’agenzia che ha sede sull’Isola d’Elba, nel comune di Portoferraio. La sua attività principale è quella di offrire ai webnauti promozioni, comparazioni e rivendita di biglietti per il traffico marittimo (i traghetti) attraverso un universo di portali online. Molte persone si sono rivolte proprio a questi siti per procedere con l’acquisto di viaggi via mare, ma oggi è arrivato il provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) che ha multato la società con una sanzione da 900mila euro per «per pratiche commerciali scorrette e condotte illecite».

L’Antitrust, come si legge nel provvedimento pubblicato sul sito ufficiale, ha evidenziato due contestazioni in riferimento alla strategia comunicativa presente sui vari siti che fanno riferimento a Prenotazioni24. La prima «è consistita nella conformazione grafica e contenutistica del sito internet www.tirrenia.prenotazioni.it, che si occupa della promozione e della rivendita di biglietti per conto di Tirrenia, tale da non rendere subito percepibile ai consumatori il fatto di essere riferibile e gestito esclusivamente da Prenotazioni24 e non dall’omonima compagnia di navigazione».

La seconda, invece, riguarda una “sorpresa” annunciata agli utenti solo durante le fasi di pagamento di quei biglietti acquistati attraverso i siti online satellite (www.traghettilines.it e www.tirrenia-prenotazioni.it): «È stato accertato che la società ha prospettato tardivamente al consumatore – solo in fase di riepilogo dell’acquisto di titoli di viaggio sui siti internet – l’esistenza e l’importo di diritti di prenotazione pretesi per concludere la transazione».

Prenotazioni24, la multa da 900mila euro dall’Antitrust

Il procedimento nei confronti della società livornese è iniziato diverso tempo fa e, come sottolinea la stessa Autorità Garante, Prenotazioni24 ha già provveduto alla modifica di quegli elementi contestati durante la fase dell’istruttoria. Ma tutto ciò non ha fermato il provvedimento sanzionatorio. Anche perché, oltre alle già citate due contestazioni, l’Antitrust ha evidenziato anche altre “criticità” presente sulla vecchia versione dei portali web: «Condotte illecite relative all’addebito al consumatore di un’ulteriore fee, durante il booking online, in caso di scelta di un determinato mezzo di pagamento; alla preselezione del servizio aggiuntivo dell’assicurazione di viaggio, comportante una spesa supplementare per il consumatore; all’indicazione del foro competente per le controversie con i consumatori in quello dove ha sede legale la società (e non in quello del domicilio del consumatore). Infine è stata ritenuta scorretta la limitata accessibilità, sui quattro siti aziendali, delle condizioni generali di vendita praticate da Prenotazioni24 alla fine della procedura di prenotazione e in presenza di un pre-flag di accettazione delle stesse». Tutto ciò ha portato a una multa da 900mila euro.