Per i cittadini italiani sono disponibili diversi metodi per le prenotazione di visite specialistiche. Il più tradizionale è l’utilizzo del CUP, solitamente disponibile telefonicamente o di persona, presso gli sportelli messi a disposizione dalle singole Regioni. Già oggi sono presenti alcuni CUP, o anche alcune strutture sanitarie, che consentono di prenotare visita medica online, attraverso il sito della singola struttura ospedaliera. Si stanno poi ampliando i servizi offerti dalle piattaforme di prenotazione online, che rendono più semplice la possibilità di prenotare visite specialistiche valutando la disponibilità di diverse strutture sanitarie in zona.

Come prenotare una vista medica, i passaggi

Vediamo ora come prenotare visita medica online. Si tratta sostanzialmente di accedere a un sito internet che si occupa esclusivamente di questo genere di servizio. L’utilizzatore deve semplicemente indicare il tipo di visita medica, o di esame diagnostico, cui si deve sottoporre, oltre ovviamente alla città in cui desidera recarsi per tale incombenza. Con questi semplici dati si ottiene un elenco di tutte le migliori strutture sanitarie che offrono la prestazione medica richiesta nel luogo prescelto e nel periodo più prossimo, per poter accontentare anche chi deve sottoporsi a una visita urgente. Chi usa la piattaforma online può quindi valutare tutte le proposte disponibili, leggendo anche i profili dei singoli medici e considerando l’orario in cui è possibile sottoporsi alla visita. In seguito potrà scegliere la proposta che meglio risponde alle sue esigenze e prenotare la visita medica o l’esame diagnostico.

Prenotare una visita telefonicamente

L’altro metodo, quello tradizionale, consiste nel contattare telefonicamente il CUP della Provincia in cui ci si trova. In questo caso si ottengono indicazioni anche nel caso in cui ci si voglia avvalere del servizio sanitario nazionale. Solitamente l’addetto indica a chi richiede la visita il primo appuntamento disponibile, in un centro medico il più vicino possibile al luogo in cui vive. Non sempre è possibile conoscere il nome del medico che sarà presente in ambulatorio, ma è sempre possibile chiedere informazioni presso la singola struttura. Prenotare una visita medica online offre in alcuni casi maggiori informazioni.

Il pagamento

Nel caso delle prenotazioni effettuate telefonicamente, presso il CUP o presso la singola struttura sanitaria, il pagamento della prestazione medica si effettua in loco, prima della visita o dell’esame diagnostico. In alcuni casi è importante presentarsi con un certo anticipo, per non doversi preoccupare dell’eventuale presenza di code alla cassa o all’accettazione. Le piattaforme per la prenotazione di visite online permettono di saldare il conto direttamente, al momento della prenotazione, senza attendere il giorno della visita. È possibile anche indicare l’eventuale disponibilità di un’assicurazione sanitaria, in modo da predisporre il rimborso successivo, o il pagamento da parte della compagnia assicurativa.

Prenotare visite online a domicilio

Le piattaforme per prenotare visite online consentono anche di richiedere una visita a domicilio, sempre che vi siano in città medici disponibili a offrire questo genere di prestazione. Si possono richiedere al proprio domicilio solo alcune tipologie di prestazioni mediche, che vanno da alcune visite specialistiche fino ai prelievi di sangue per esami diagnostici. La disponibilità dipende anche dall’eventuale necessità di utilizzare macchinari, alcuni dei quali sono eccessivamente ingombranti o non possono uscire dai centri sanitari.