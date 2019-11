Predappio non finanzia la visita ad Auschwitz, Virginia Raggi invita gli studenti a quella organizzata da Roma

Il caso Predappio ha varcato i confini dell’Emilia Romagna ed è diventata una questione nazionale. Il Comune, guidato dal centrodestra con il sindaco Roberto Canali, ha deciso di non finanziare l’iniziativa destinata agli studenti dal titolo «Promemoria Auschwitz – Il treno della memoria» perché considerata di parte. E la solidarietà agli studenti, erano due quelli coinvolti, è arrivata da buona parte della classe politica e nel pomeriggio Virginia Raggi ha invitato i ragazzi a partecipare al viaggio che sarà organizzato dal Comune di Roma.

«Senza memoria non c’è futuro. Agli studenti delle scuole di Predappio non deve essere negata l’opportunità di conoscere il passato per evitare che quegli orrori si ripetano – ha scritto Virginia raggi sul proprio profilo Twitter -. Il comune di Roma invita la rappresentanza studenti di Predappio al prossimo viaggio della Memoria organizzato da Roma Capitale».

A quel viaggio per tenere viva la memoria su quei tragici fatti storici che non devono essere mai dimenticati, dunque, potranno partecipare anche quegli studenti che, per una decisione (meramente politica e idealistica) presa dal Comune in provincia di Forlì e Cesena (terra natale di Benito Mussolini) erano rimasti disillusi. La politica, che a volte genera conflitti, poi è in grado anche di trovare soluzioni per oscurare un’oscurantismo celato dietro parole di partitismo. Perché la memoria si alimenta e non si cancella.

