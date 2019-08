Domenico Pozzovivo investito da un’automobile mentre si allenava

Non c’è pace per Domenico Pozzovivo. Il 36enne ciclista che corre con la maglia della Bahrain-Merida è stato investito questa mattina mentre si stava allenando. L’incidente è avvenuto in provincia di Cosenza, nella strada che unisce Laurignano a Dipignano. L’uomo alla guida della vettura ha immediatamente prestato soccorso al ciclista italiano che è stato immediatamente portato in ospedale. Sono state riscontrate diverse fratture agli arti superiori e inferiori.

I segni sulle ossa, almeno secondo le prime informazioni, rendono comunque meno grave l’epilogo di quanto successo questa mattina in provincia di Cosenza. Dopo l’impatto con la Fiat Grande Punto a un incrocio, Domenico Pozzovivo è rimasto sempre vigile, senza mai perdere conoscenza. Ma c’era il timore avesse avuto qualche danno ancor più serio delle fratture a braccia e gambe dato che non riusciva a muoversi da terra. L’uomo alla guida dell’automobile ha immediatamente chiamato il 118 che ha subito immobilizzato il ciclista.

Nuovo incidente per Pozzovivo: fratture agli arti

Gli esami radiologici hanno evidenziato fratture multiple a un braccio e a una gamba. Lesioni che non gli permetteranno di scalare le montagne della Spagna tra qualche settimana, quando avrebbe dovuto partecipare alla Vuelta 2019. Il male minore per un ciclista talentuosissimo la cui carriera è stata segnata da tantissima sfortuna. Ricordiamo, infatti, la tremenda caduta al Giro 2015 in discesa, prima dell’arrivo a Sestri Levante.

Niente Vuelta, ma è il male minore

Solo qualche mese fa, era caduto anche durante il Tour dell’Oman riportando diverse ferite. Poi tante altre cadute da cui si è sempre rialzato. Anche dopo quella di oggi, nonostante l’età, ci auguriamo possa prendere nuova linfa vitale per riprendere la sua storia ciclistica da dove la sta lasciando. L’ultima sua gara, infatti è stato il Giro di Polonia che si è concluso lo scorso fine settimana. Oggi Pozzovivo si stava già allenando per quella Vuelta che, purtroppo, non lo vedrà al via.

(foto di copertina: ANSA/DANIEL DAL ZENNARO)