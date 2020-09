In un giorno, il Genoa ha rilevato altri 12 tesserati positivi

Ci sono altri 12 positivi nel Genoa. Con Perin e Schone – due tesserati che hanno fatto il tampone prima della partenza per Napoli (ieri si è giocato il match di Serie A, con gli azzurri che hanno vinto per 6-0) – i casi nella squadra di Genova sono diventati 14. Una vera e propria diffusione a tappeto del contagio nel ritiro dei rossoblù: in virtù dei tamponi processati oggi, si contano 8 calciatori positivi e 4 membri dello staff. A questi, come si diceva, vanno aggiunti i due calciatori positivi già sabato, alla vigilia della partenza per Napoli.

Napoli che, ora, non dorme affatto sogni tranquilli. I calciatori partenopei sono entrati a contatto nel corso della partita di ieri con i genoani. Per questo motivo, anche in città è partita una girandola di tamponi notevole, volta a mappare eventuali contagi all’interno della squadra.

La notizia è stata diffusa dal Genoa, che ha pubblicato un comunicato ufficiale, dopo che alcune testate sportive specializzate avevano lanciato alcune anticipazioni sulla gran mole di tamponi positivi tra le fila dei rossoblù. E sta sollevando diverse discussioni: da quando il campionato è ripreso secondo le modalità previste dalla Lega, su suggerimento del comitato tecnico-scientifico, il caso del Genoa è quello più clamoroso di contagio all’interno dello stesso club.

Una situazione non piacevole, che ha bisogno anche di alcuni chiarimenti. Due tamponi, nel giro di poche ore, hanno dato esiti diversi. E adesso il rischio contagio si allarga anche al Napoli che, nel prossimo fine settimana, avrebbe la partita contro la Juventus. Ma, a questo punto, si rischia l’innesco di un effetto domino piuttosto complesso dal punto di vista del monitoraggio epidemiologico.