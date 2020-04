Il coronavirus fa cadere anche l’ultimo tabù, Ikea rivela la ricetta delle sue polpette

Era rimasto uno degli ultimi segreti in questo mondo della gastronomia che si avvale sempre più di chef e di food-blogger che danno istruzioni, per 24 ore su 24, nella preparazione dei piatti della tradizione culinaria di tutto il mondo. Le polpette Ikea ancora non erano state raggiunte da questa mania di entrare nel cuore delle ricette. Nelle ultime ore, a causa dell’emergenza coronavirus e della conseguente chiusura degli store di mobili svedesi, Ikea ha deciso di rivelare tutti i trucchi per realizzarle a casa. Nell’impossibilità di ordinarle presso i punti vendita, la casa madre svedese ha fatto un regalo ai suoi affezionati clienti, mettendo in rete non soltanto gli ingredienti, ma anche il procedimento per realizzarle. Proprio come se fosse un qualsiasi comodino da assemblare.

LEGGI ANCHE > Ikea si schiera contro il congresso delle famiglie tradizionali

Polpette Ikea, la ricetta svelata a causa del coronavirus

Missing your IKEA meatball fix? We’ve created a recipe for you to recreate this delicious dish in the comfort of your own home #IKEAmeatballs pic.twitter.com/d89lRsJxH7 — IKEA UK (@IKEAUK) April 20, 2020

E allora, ecco il trucco rivelato. Ingredienti semplici – e poche sorprese – serviranno a mettere insieme quello che è diventato uno dei comfort food più famosi della nostra epoca. Impossibile immaginarle senza la marmellata di mirtilli o senza un purè bagnato da quella salsina che dà quella spinta di sapidità in più al piatto. Quindi, niente paura: la ricetta delle polpette Ikea prevede anche questi passaggi.

Ingredienti per 16-20 polpette 500 grammi di carne macinata di manzo

250 grammi di carne di maiale tritata

1 cipolla tritata finemente

1 spicchio d’aglio tritato

100 grammi di pangrattato

1 uovo

5 cucchiai di latte intero

sale e pepe a piacere Ingredienti per la salsa

olio

40 grammi di burro

40 grammi di farina

150 ml di brodo vegetale

150 ml di brodo di manzo

150 ml di panna da montare (la versione originale prevede la double cream, una panna molto grassa tipica dei paesi nordici)

2 cucchiaini di salsa di soia

1 cucchiaino di senape di Digione

Il procedimento resta quello delle polpette tradizionali: mescolare la carne di manzo con il macinato di maiale, aggiungere la cipolla, l’aglio, il pangrattato, l’uovo, il latte, il sale e il pepe. Occorrerà un pizzico di manualità per realizzare quelle piccole palline che, alla fine, dovranno riposare per un paio d’ore in frigorifero. Olio in padella per una prima frittura e poi la cottura che va completata in forno ventilato a 180 °C.

La salsa, che siamo abituati a trovare anche come surrogato nello store di alimentari dell’Ikea, ha un procedimento paradossalmente più complesso. Occorre fare una sorta di roux con burro e farina in padella, poi occorrerà aggiungere i due brodi e poi la panna, la soia e il cucchiaino di senape. Sarà davvero la stessa cosa?

In ogni caso, è caduto un altro tabù sulle polpette Ikea. Nel 2018, era stata la stessa casa madre a fare una grande rivelazione al mondo intero, che i suoi clienti – evidentemente – davano per scontata. Le polpette dell’Ikea, in realtà, non sono un piatto tipico svedese, ma turco: «Le polpette svedesi – si raccontava in un altro tweet rivelatore – sono in realtà basate su una ricetta che Re Carlo XII ha importato dalla Turchia all’inizio del diciottesimo secolo. Atteniamoci ai fatti!». Cos’altro ci sarà da scoprire su questo piatto di successo?