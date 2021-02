Polizza casa: come scegliere la migliore assicurazione

Contrarre una polizza casa è una scelta saggia, che tutti i cittadini dovrebbero compiere. Naturalmente, è possibile scegliere quella più adatta alle esigenze di ciascuno e personalizzarla a seconda delle necessità personali. Sul mercato, ci sono molte offerte di polizze casa dai costi più disparati possibile. Pertanto, è possibile che nella mente dell’ignaro cittadino si crei un po’ di confusione. In questo articolo vediamo quali sono alcuni pratici consigli per scegliere l’assicurazione migliore. Si tratta di consigli importanti, che vi preghiamo di tenere bene a mente. Infatti, ogni anno, giungono notizie di amici e parenti scontenti della propria polizza, poiché non è conveniente come appariva o perché non copre davvero tutti i rischi che si corre in ambito domestico. Quindi, se non volete finire come questi amici a lamentarvi della vostra polizza, leggete bene i nostri suggerimenti.

Scegliere la migliore assicurazione per la casa: alcune regole

Sappiamo che tutti che è importante scegliere la migliore polizza assicurativa per la nostra casa; ma, forse, non tutti sanno bene come compiere questa scelta in modo autonomo. Se questo è anche il vostro caso, non preoccupatevi perché siete nel posto giusto. Continuando a leggere scoprirete le quattro regole per fare una scelta di cui non vi pentirete.

Le regole per una polizza casa perfetta

Regola numero 1: fare attenzione alle garanzie. È normale che le garanzie offerte dalle polizze non siano tutte uguali; del resto, non tutte le esigenze dei cittadini sono identiche. Pertanto, è bene valutare quanto richiesto dalla propria personale situazione. Per esempio, se si vive in una zona a rischio dissesto idrogeologico è importante scegliere la garanzia che protegga dalle alluvioni, così se si possiedono molti oggetti preziosi, è conveniente che l’assicurazione stipulata copra il furto.

Regola numero 2: confrontare più preventivi e affidarsi solo a siti sicuri. Al giorno d’oggi non mancano le truffe legate alle polizze assicurative. È importante, perciò, non esultare davanti ad un’offerta troppo conveniente per essere vera, poiché probabilmente non lo è affatto. Molto meglio, invece, affidarsi a siti e realtà molto conosciute e ben consolidate. Per esempio, è utile valutare di contrarre una polizza assicurativa casa Europ Assistance, realtà nota a tutti.

Regola numero 3: controllare con attenzione i valori del massimale e della franchigia.

Regola numero 4: non assicurarsi per un valore minore di quanto è corretto. Questo presuppone infatti un risarcimento di basso valore.

Quanto costa un’assicurazione sulla casa

Le assicurazioni sulla casa non hanno tutte lo stesso prezzo. Molto dipende, infatti, dalle garanzie richieste dal contraente. Inoltre, anche la tipologia dell’immobile da assicurare può comportare delle variazioni al costo della polizza. Per esempio, non è possibile assicurare un villino, un appartamento in una palazzina, una casa di ampia metratura o un piccolo monolocale allo stesso prezzo. Comunque, mediamente il costo di una polizza casa è di 200,00 euro all’anno. È bene sapere, infine, che la stipula di una polizza casa è obbligatoria nel caso in cui si contragga un mutuo per l’acquisto dell’immobile stesso.