Salvini dice che l’arresto dei sei agenti di polizia penitenziaria gli «fa girare le palle»

Per Salvini la parola di un detenuto non può valere più di quella degli agenti di polizia penitenziaria

La notizia dell’arresto di sei agenti della Polizia penitenziaria a Torino non è piaciuta a Matteo Salvini. Il leader della Lega, da Terni, ha commentato il caso dei presunti maltrattamenti al carcere Lorusso e Cotugno del capoluogo piemontese e ha criticato i giudici. Il motivo? Aver dato peso alle parole dei detenuti, dando maggior risalto alle loro dichiarazioni senza dar valore a quelle dei poliziotti coinvolti. E le indagini stanno valutando l’ipotesi di altri casi sospetti.

«Uno Stato civile punisce gli errori – ha dichiarato il senatore della Lega rispondendo ai giornalisti a Terni -, ma che la parola di un detenuto valga gli arresti di un poliziotto mi fa girare le palle terribilmente. Quindi la mia massima solidarietà a quei sei padri di famiglia». Le indagini, coordinate dal pubblico ministero Francesco Saverio Pelosi e partite dopo la segnalazione di Monica Gallo, la garante dei detenuti del capoluogo piemontese, vanno avanti e si cerca di ricostruire la vicenda anche basandosi su altri casi sospetti.

L’arresto dei sei agenti di polizia penitenziaria a Torino

E non poteva mancare l’attacco alla magistratura che se per il caso Savoini viene rispettata e si attende una valutazione finale, per quel che riguarda il caso dei sei agenti di polizia penitenziaria arrestati, invece, si parla di una sorta di trama oscura e di complotto nei confronti degli uomini in divisa.

Salvini attacca i tribunali

«Non so se è scattata un’epidemia in qualche tribunale: o si stanno scoprendo come pericolosi torturatori le donne e gli uomini in divisa o c’è qualcuno che si fida degli spacciatori e non dei poliziotti – ha aggiunto Matteo Salvini -. Nel caso di Torino la mia massima solidarietà ad agenti agli arresti, non c’è un referto medico o una denuncia ma la parola di qualche ex detenuto, contro quella di sei poliziotti».

(foto di copertina: ANSA/FABIO FRUSTACI + ANSA/CESARE ABBATE)