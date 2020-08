La polemica sui Sanpietrini e il Colosseo dopo il tweet di Virginia Raggi

Chi vive a Roma lo sa bene. Il Colosseo, monumento che più di tutti è simbolo della Città Eterna, è circondato da lavori. I cantieri, presenti da anni, sono maggiormente dedicati ai lavori per la metro C – la fermata che deve collegare la linea B con la linea C proprio nei pressi del monumento -. In centro città sono in corso anche lavori che rientrano sotto il nome di “Piano Sanpietrini” per rimuovere la storica pavimentazione a mattoncini da alcuni punti.

Piano Sanpietrini per la riqualifica di Roma

Non si ferma il “Piano Sanpietrini”. Il cantiere in via IV Novembre va avanti: addio sanpietrini, al loro posto arriva l’asfalto e una strada tutta riqualificata: https://t.co/mjjCiHcIKy pic.twitter.com/bNSX9aqsYk — Virginia Raggi (@virginiaraggi) August 3, 2020



Scrive orgogliosa Virginia Raggi sui suoi social: «Non si ferma il “Piano Sanpietrini”. Il cantiere in via IV Novembre va avanti: addio sanpietrini, al loro posto arriva l’asfalto e una strada tutta riqualificata». La zona di via IV Novembre si trova vicino piazza Venezia, non lontano dal Colosseo e dai Fori Centrali. Il vero cuore di Roma, in poche parole, che ha sempre avuto dei tratti importanti – anche dedicati al passaggio delle macchine – con i Sanpietrini. Questa speciale pavimentazione è storica ma oggettivamente poco pratica per il passaggio dei mezzi e il “Piano Sanpietrini”. Il dibattito è sempre stato aperto tra chi reputa i Sanpietrini poco pratici e chi invece li vorrebbe tenere per il valore storico.

Le polemiche sul Colosseo e i Sanpietrini

L’ironia sul web si è scatenata attorno allo storico monumento di Roma. L’ironia, in certi casi, è pungente: «Ci sarebbe anche tutta quella zona diroccata da riqualificare. Come si chiama… Foro Romano.». Poi c’è la lunga lista di tutti coloro che chiamano in causa il Colosseo: «La raggi riqualifica le strade eliminando i sanpietrini e sostituendoli con l’asfalto, prossima mossa riqualificherà il Colosseo trasformandolo in un resort dotando tutte le finestre di doppi infissi in alluminio.».

Come dice il saggio Brignano: buttiamo giù il Colosseo tanto il tetto è crollato, le porte e le finestre non le hanno mai messe, facciamo un parcheggio multipiano e ci stocchiamo anche un po’ di monnezza https://t.co/pgNdiQsJgt — shibs (@SHIBALOVERR) August 4, 2020