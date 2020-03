La stretta delle Regione Campania: stop alle pizze a domicilio e al cibo d’asporto

La misura per contenere la diffusione del Coronavirus in Campania

Il giro di vite è stato annunciato dal governatore della Regione Campania: stop alla pizza d’asporto e alla consegna di cibo a domicilio. La decisione è stata anticipata questa mattina a Radio Crc, spiegando che con gli ordini e l’arrivo di piatti già pronti nelle abitazioni si rischia di far aumentare le possibilità di contagio, proprio per la natura del lavoro e dei comportamenti che i riders sono ‘costretti’ a compiere durante le loro consegne. L’ordinanza sarà firmata e ufficializzata nella giornata di oggi, mercoledì 11 marzo, con l’entrata in vigore del provvedimento.

«Si andrebbe di fronte al rischio di creare troppe occasioni di contagio con migliaia di contatti personali che potrebbero far moltiplicare il numero di contagi – ha detto Vincenzo De Luca nel suo intervento telefonico -. non servono mezze misure, ma servono servono misure rigorose per poter sperare di farcela e superare questo momento. Dobbiamo essere rigorosi, perché se non lo siamo oggi rischiamo di trascinarci il problema tantissimi mesi». Una mossa, dunque, che stringe i cordoni per contenere la diffusone del Coronavirus in Campania.

Pizza d’asporto e cibo a domicilio: lo stop della Regione Campania

Vincenzo De Luca, oltre a fermare la pizza d’asporto e la consegna di cibo a domicilio, si è detto pronto alla chiusura totale di tutto, come richiesto anche dal governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana: «In caso di necessità non ho problemi a chiedere chiusura di tutte le attività, lasciando aperte solo farmacie e i negozi di generi alimentari. Abbiamo pronto anche un piano B qualora aumentasse la diffusione del contagio. Siamo pronti ad aggiungere altri 590 posti letto nelle sale intensive, aumentando i 320 già esistenti. Ma ci auguriamo di non dover arrivare a questo punto così drammatico».

