L’offerta di Pixartprinting

Le offerte di uno dei principali portali e-commerce web to print in Europa

Pixartprinting è uno dei principali e-commerce web to print presenti in Europa, un sito per la stampa di prodotti personalizzati per piccole o medie imprese, professionisti e creativi. L’azienda produce un’ampia gamma di prodotti come libri, riviste, biglietti da visita e tanti altri, e su tutti è possibile effettuare una personalizzazione scegliendo tra diverse opzioni di configurazione. Tutti i prodotti del catalogo sono acquistabili in tutta Europa. Vediamone alcuni.

Pixartprinting: Stampa di libri, riviste e cataloghi

Uno tra i principali servizi dell’e-commerce Pixartprinting è la stampa di libri, riviste e cataloghi. É possibile ordinare un prodotto rilegato a partire da un’unica copia e scegliendo tra differenti tipi di rilegatura:

A punto metallico. È sicuramente la rilegatura più comune, consiste nel raggruppare tutti i fogli stampati e pinzarli al centro della piega con dei punti metallici. É possibile scegliere la dimensione dei fogli, il tipo di carta per le pagine interne e per la copertina, il tipo di plastificazione ecc.

A spirale metallica. Anche questo tipo di rilegatura è molto comune, specialmente quando per il libro o la rivista da stampare è previsto un grande numero di fogli, o semplicemente se si desidera aprire il libro a 360° senza correre il rischio di rovinarlo durante l’utilizzo.

Brossura grecata. Con questi tipi di rilegatura i fogli vengono incollati direttamente sulla copertina senza cuciture o punti metallici visibili. Il sito permette di scegliere la copertina, le dimensioni dei fogli e il materiale per la stampa.

Brossura cucita a filo refe. In questo caso i fogli vengono uniti, cuciti con un filo e incollati alla copertina. Si tratta di un tipo di rilegatura indicata quando si vogliono ottenere libri o riviste con un aspetto sofisticato e pregiato.

Per quanto riguarda la stampa di libri, possono essere modificate le dimensioni dei fogli, è possibile plastificare la copertina o scegliere una copertina rigida, e scegliere il tipo di carta per le pagine interne.

Etichette e adesivi personalizzati

Etichette e adesivi sono tra i prodotti più venduti del catalogo di Pixartprinting. Gli adesivi e le etichette disponibili possono essere:

A taglio completo. Il supporto dell’adesivo viene sagomato lungo il perimetro della grafica e lo sticker può essere distribuito in singola copia.

A mezzo taglio. Il supporto dell’adesivo è squadrato, mentre il taglio dello sticker viene effettuato lungo il perimetro della grafica. Anche in questo caso lo sticker viene distribuito singolarmente.

In foglio. Più adesivi personalizzabili vengono disposti su un unico grande foglio, e possono essere staccati singolarmente.

Resinati. Sono dei semplici adesivi a cui viene aggiunto sulla superficie uno strato di resina trasparente, che rende l’adesivo tridimensionale e piacevole al tatto.

Magnetici. L’adesivo è dotato di calamita e quindi può essere applicato alle superfici metalliche e rimosso senza sforzi.

Pixartprinting, stampa di packaging personalizzato

Quando acquistiamo qualcosa, l’occhio gioca un ruolo importante. Più l’aspetto del prodotto è invitante e più saremo portati ad acquistarlo. Per questo motivo l’e-commerce Pixartprinting ha deciso di realizzare una serie di prodotti per packaging molto interessanti e adatti a tutti i prodotti, dai gioielli ai vestiti. Per la stampa di un packaging personalizzato troviamo:

Packaging per spedizione. Solido, sicuro e riservato. Comprende scatole e buste con scelta di dimensioni e forma. Si possono scegliere buste in cartone o plastica in base alle proprie esigenze e scatole in cartone.

Packaging per bottiglie. Comprende scatole in cartoncino per bottiglie, borse e astucci per custodire perfettamente un contenuto fragile come una bottiglia in vetro.

Borse in carta. Sono ideali per contenere qualsiasi tipo di oggetto, dai vestiti ai gioielli, e adatte anche al confezionamento di regali.

Packaging alimentare. Comprende buste o scatole adatte a un contatto diretto con gli alimenti. Le scatole sono realizzate in cartoncino Delipac©, mentre le buste sono plastificabili e dotate di clip di chiusura per la conservazione degli alimenti e un trasporto sicuro.

Carta per confezioni. Distribuita in rotoli di carta, è personalizzabile con una stampa originale.

Stampa di prodotti per la promozione

Molto spesso quando si decide di aprire una propria attività bisogna cercare di farsi pubblicità per attirare clienti. Oltre alle sponsorizzazioni sui social è utile usare dei biglietti da visita, dei volantini o dei manifesti, poiché raggiungono il pubblico in maniera più semplice e immediata.

Con Pixartprinting tutti questi prodotti possono essere personalizzati online per ottenere un risultato professionale di ottima qualità, senza rinunciare alla convenienza.

Stampa su supporti rigidi

Pixartprinting effettua numerosi tipi di stampa, anche su supporti diversi dalla carta e di grandi dimensioni. Tra i prodotti disponibili troviamo stampe fotografiche su tanti materiali, come fotoquadri in plexiglass o alluminio e quadri in tela. Come abbiamo visto, l’e-commerce di stampa online Pixartprinting offre una grande quantità di prodotti, sicuri e di ottima qualità. Alcuni ordini vengono spediti anche in 24 h e per qualsiasi informazione è possibile contattare telefonicamente o via e-mail il team di assistenza.

[In collaborazione con Pixartprinting]