Il delirio di onnipotenza del calcio: ora se la prende con i sistemi di pagamento

Il calcio italiano non vuole fermarsi e dopo aver indotto la politica a legiferare – con le modifiche al Piracy Shield – in modo sconclusionato nel tentativo di dare la caccia alla pirateria, ora ha puntato il suo mirino anche sugli strumenti di pagamento. Non è chiaro in che modo e neanche quale sia il reale obiettivo. Ma le parole dell’amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo, indicano una nuova strada che il mondo del pallone vuole inseguire per recuperare quelle perdite che – secondo l’azienda calcio – sono provocate dall’utilizzo del “pezzotto” e altri strumenti utilizzati per vedere le partite senza passare dall’abbonamento a Dazn.

Piracy Shield e sistemi di pagamento, il delirio del calcio italiano

«Tenete conto che in questi giorni stiamo attaccando un sistema importante di pagamento che usiamo tutti i giorni quando andiamo al bar». Non sappiamo esattamente a cosa stia facendo riferimento De Siervo, ma la deriva dovrebbe preoccupare tutti. Anche perché queste parole sono state pronunciate proprio mentre la Camera dei deputati – dopo il via libera del Senato – approvava le modifiche all’impianto del PiracyShield. Cambiamenti che sono riusciti nell’impresa di peggiorare una legge che – lo dicono le evidenze – era già pessima. La diretta conseguenza di far legiferare politici su temi – come l’ecosistema internet – su cui sanno ben poco. Anzi, niente.

Le nuove modifiche sono ricche di obbrobri tecnici e giuridici. Ma la politica, con il voto di fiducia deciso dal governo Meloni sul decreto Omnibus, è andata dritta per la sua strada. Anzi, su quella tracciata dal multi-milionario mondo del calcio italiano. Un delirio di onnipotenza che rischia di bloccare il mondo di Internet, con misure draconiane che risultano essere completamente fuori contesto. E se, seguendo l’onda del rigore, si andasse spediti anche verso il mondo dei sistemi di pagamento? La lotta alla pirateria è legittima e sacrosanta, ma combattere così è controproducente.