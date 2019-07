Non era la prima volta che veniva segnalata la presenza di un pinguino in quel luogo

“Due pinguini entrano in un sushi bar” sembra l’inizio di una barzelletta o di una favola per bambini, invece è quanto successo in Nuova Zelanda, dove la coppia di animali è stata attratta dall’odore del cibo e dal caldo. La coppia di pinguini blu, i più piccoli esistenti, sono stati fermati dalla polizia, ma non è la prima volta che si avventurano per una cenetta a scrocco nel ristorante.

I pinguini della Nuova Zelanda fermati dalla polizia perché entrati, di nuovo, in un sushi bar

Non è la prima volta che i piccoli pinguini blu si nascondono vicino al ristorante. A trovarli è stato un commesso del negozio di sushi che aveva udito il loro verso: così ha scoperto la coppia nascosta vicino ad una grata. Una prima segnalazione era giunta alla polizia già il sabato precedente, quando un pinguino era stato avvistato nello stesso punto. L’animale era stato catturato grazie alla cooperazione della polizia e dei cittadini, ed era stato poi rilasciato in mare. Probabilmente è lo stesso esemplare “arrestato” insieme al compagno dall’agente John Zhu. In questa stagione infatti i pinguini cercano luoghi dove nidificare lontano dai pericoli. L’angolino del sushi bar, con cibo a facile portata e calore, doveva sembrare perfetto alla coppia. La polizia già dopo la prima segnalazione aveva avvertito la popolazione di fare attenzione: per quanto piccoli e carini, sono infatti lunghi solo 30-40 cm e hanno un peso irrisorio, i pinguini blu minori riescono a mordere e ferire se si sentono in pericolo. La coppia dopo essere stata fermata dalla polizia locale ed essere stata visitata da dottori e staff dello Zoo, è stata riportata nel porto di Wellington che ospita almeno 600 coppie di esemplari di pinguini minori blu (in inglese noti come Blue Penguin e Fairy Penguin).

(credits immagine di copertina: Wellington District Police)