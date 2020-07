Senaldi dice che con il Recovery Fund l’Italia ha preso Lukaku e non Cristiano Ronaldo | VIDEO

Sarà che il nome di Conte rimandi sempre al mondo del calcio. Sarà che sull’accordo per il Recovery Fund si è acceso un confronto in stile Derby d’Italia. Sarà che le metafore pallonare sono sempre le più efficaci. Sta di fatto che Pietro Senaldi, ospite di In Onda (su La7) ha voluto spegnere gli entusiasmi dopo l’accordo di Bruxelles utilizzando un paragone che, al netto del tifo calcistico, non sembra rappresentare una vera e propria sconfitta. Il direttore di Libero, infatti, dice che i prestiti e i sussidi sono come l’acquisto di Romelu Lukaku (e non quello di Cristiano Ronaldo).

«Io non ho ancora capito come l’Italia intenda utilizzare questi 127 miliardi che andiamo a prendere a prestito e che quindi dovremo restituire – ha detto Pietro Senaldi rivolgendosi al ministro dell’Economia Roberto Gualtieri presente negli studi di La7 -. Mi spiego meglio: noi stiamo festeggiando la vittoria dello scudetto, ma noi non abbiamo vinto lo scudetto».

Pietro Senaldi e la delusione per aver preso Lukaku e non CR7

Il direttore di Libero, poi, prosegue con una metafora quasi fantacalcistica: «Noi abbiamo preso Lukaku e non Cristiano Ronaldo. Per ora sappiamo che dobbiamo pagare Lukaku. Ma non è detto che Lukaku ci faccia vincere lo scudetto». Insomma, secondo Pietro Senaldi l’accordo sul Recovery Fund, in soldoni, non rappresenta la certezza di una vittoria per l’Italia.

Il paragone non regge

Utilizzare le metafore calcistiche aiuta, spesso, a sintetizzare un pensiero. Ma l’esempio usato da Senaldi sembra essere un po’ forzato. Nessun giocatore di rilievo, stella o superfenomeno, ha mai garantito la vittoria finale a priori. Poi c’è sempre il campo a indicare il risultato. Perché sarebbe come dire che la Juventus, con l’acquisto – ormai due estati fa – di Cristiano Ronaldo aveva la vittoria della Champions League assicurata. E, per il momento, così non è stato.

