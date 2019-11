Piero Angela ha avuto un incidente domestico

Apprensione per Piero Angela, ma il pericolo sembra essere scampato. Il conduttore Rai e divulgatore scientifico ha avuto un piccolo incidente domestico che ha interessato l’avambraccio, ma – dopo essersi recato per un controllo all’ospedale Sant’Andrea di Roma – è stato dimesso dopo le analisi di routine. Nessun problema per il divulgatore scientifico, dunque, che a dicembre compirà 91 anni ma che è ancora al centro dei palinsesti Rai con il suo programma cult Super Quark.

Piero Angela ha avuto un piccolo incidente domestico

Lorenza Basile è la sua portavoce e ha voluto tranquillizzare tutti sullo stato di salute del giornalista e divulgatore scientifico. Lo staff ha rassicurato i suoi tanti fan, affermando che dopo il piccolo controllo in ospedale, il conduttore è tornato a casa. Soprattutto, Piero Angela ha notato che diversi suoi fan si sono preoccupati per lui e, pertanto, ha voluto inviare loro un messaggio per tranquillizzarli.

Il messaggio rasserenante di Piero Angela

«Un abbraccio al mio pubblico – ha detto Angela – che vedo ancora con affetto mi segue e si preoccupa per me». Nonostante l’età, il divulgatore scientifico gode di uno stato di salute ancora invidiabile, che gli permette di partecipare e di essere protagonista di eventi e di pensare ad altri format sempre nuovi nel campo della divulgazione scientifica.