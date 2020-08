Il botta e risposta in diretta tra Pierluigi Diaco e Giusi Loquenzi a Rtl

L’episodio risale al 27 agosto, ma è stato ripreso a gran voce nella giornata di oggi perché potrebbe anche avere delle conseguenze sul programma No Stop News di Rtl 102.5. Il noto conduttore – e volto televisivo – Pierluigi Diaco ha avuto uno scontro piuttosto aperto con la giornalista Giusi Loquenzi in diretta radiofonica.

Pierluigi Diaco e la lite in diretta a Rtl 102.5

Diaco comanda in tv e in radio: perché? pic.twitter.com/JmixRQ9esH — Tackle Duro (@tackleduro) August 30, 2020

Cosa è successo? Pierluigi Diaco stava intervistando, per l’appuntamento quotidiano, Davide Giacalone che interviene in trasmissione per parlare soprattutto di coronavirus. Diaco, tuttavia, avrebbe voluto chiedergli altro perché, a suo modo di vedere, parlare sempre di coronavirus potrebbe annoiare gli spettatori: «Dobbiamo capire che dovremo convivere con il virus per diverso tempo – ha detto il conduttore -, quindi per quanto mi riguarda preferirei farti altre domande».

Qualche minuto dopo, la giornalista Giusi Loquenzi è tornata sull’argomento: «Torno sull’attualità perché faccio questo mestiere e l’attualità ci impone di parlare di Covid». Per questa battuta, Diaco si arrabbia e lo fa notare in diretta: «Senti Giusi – dice -, non mi è piaciuto il passaggio che hai fatto poco fa: nel senso che l’attualità è fatta anche d’altro. Mi hai detto che tu fai questo mestiere e che ti occupi di attualità. Il tono con cui l’hai detto mi ha infastidito, non l’ho apprezzato affatto».

Un dibattito che sarebbe andato avanti anche successivamente, dopo che i conduttori radiofonici avevano lanciato la pubblicità.